29-letnia Ashley White w 2020 r. zabiła swojego chłopaka, który powątpiewał w możliwość znalezienia przez nią dobrego i stałego zatrudnienia. Pod koniec stycznia kobieta została uznana za winną morderstwa drugiego stopnia i za dwa miesiące usłyszy wyrok.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Choć do zbrodni doszło 13 sierpnia 2020 r., w całej historii ważne jest to, co działo się wcześniej. Cody'emu DeLisie i Ashley White, parze mieszkającej w Commerce City w Kolorado, nie układało się bowiem najlepiej.

Portal stacji telewizyjnej CBS News poinformował, powołując się na organy ścigania, że 28-latek często krytykował swoją rok starszą dziewczynę za to, że nie była w stanie znaleźć dobrego i stałego zatrudnienia. Kobieta była tak zła na swojego partnera, że próbowała nawet utopić, a następnie spalić jego kota.

Tragiczny finał nowej znajomości

Feralnego dnia White została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną do jednej z firm w Denver. Wracając autobusem do domu, rozmawiała ze swoim chłopakiem, który "wyrażał sceptycyzm" odnośnie jej szans na otrzymanie pracy.

To tak zdenerwowało 29-latkę, że nowo poznanemu mężczyźnie, który przedstawił się jej jako Scott, opowiedziała o rzekomym agresywnym zachowaniu swojego chłopaka. Wspólnie postanowili go zabić.

CBS News przekazał, że po wyjściu z autobusu poszli do domu, w którym White mieszkała ze swoim chłopakiem. Mężczyzna został dwukrotnie postrzelony w głowę. Jego ciało zostało znalezione następnego dnia. Wiadomo też, że skradziono mu portfel.

Śledczy nie podali, kto pociągnął za spust, ale wiadomo, że przed dokonaniem morderstwa kobieta wraz z nowo poznanym mężczyzną ćwiczyła strzelanie z jego broni.

Wyrok za dwa miesiące

Ashley White kilka dni później została zatrzymana, aresztowana i oskarżona o zabójstwo swojego partnera. Scotta, który pomógł 29-latce w zabójstwie, zatrzymano dopiero w 2023 r. w związku z innym morderstwem.

Śledczy stwierdzili jednak, że Michael Stratton - bo tak nazywał się poznany w autobusie mężczyzna - jest niezdolny do uczestnictwa w procesie w sprawie zabójstwa Cody'ego DeLisy, w związku z czym nie postawiono mu zarzutów.

Proces Ashley White rozpoczął się 6 stycznia br. i po około trzech tygodniach zeznań ława przysięgłych uznała ją za winną morderstwa drugiego stopnia, spisku w celu popełnienia morderstwa drugiego stopnia i rabunku. Kobieta usłyszy wyrok 4 kwietnia.