Koszykarze z kadry 3x3 rozegrali wczoraj dwa mecze turnieju eliminacyjnego do Igrzysk w Tokio. W austriackim Grazu pokonaliśmy Czechów 17:15 i przegraliśmy z Mongolią 18:22. Szczególnie tego spotkania żałują nasi reprezentanci: "Sporo złości było w nas po tym meczu. Padły mocne słowa"- mówił w rozmowie z RMF FM Szymon Rduch. Dziś Polacy się regenerują, a jutro powalczą z Turcją i Brazylią o awans do ćwierćfinału.

/ foto. pzkosz.pl /

Trener reprezentacji Piotr Renkiel przed rozpoczęciem turnieju w Grazu zapewnił, że drużyna jest dobrze przygotowana, a awans na Igrzyska to cel, który można zrealizować. Wczorajsze spotkania okazały się jednak wymagające.

Polacy na początek pokonali Czechów 17:15, ale nieco ponad godzinę później zmierzyli się z Mongolią i tu już zeszli z boiska pokonali. Dwukrotnie prowadzili czterema punktami, co w tej grze jest już niezłą zaliczką, ale za każdym razem rywale nas doganiali, by ostatecznie wygrać 22:18

Mongolia to najwyżej sklasyfikowany zespół na tym turnieju w rankingu FIBA. Mieliśmy swój plan na to spotkanie. Chcieliśmy wykorzystać nasze warunki fizyczne, grać bliżej kosza. Jednak zbyt szybko popełniliśmy faule i musieliśmy się dostosować do ich gry. W końcówce niepotrzebnie popełniliśmy dwa przewinienia, które rywale zamienili na 4 punkty. Sporo złości było w nas po tym meczu. Chcieliśmy i mogliśmy wygrać. Wczoraj wieczorem spotkaliśmy się jeszcze na analizie wideo. Zobaczyliśmy, co nie funkcjonowało. Padło kilka mocnych słów, ale zamknęliśmy ten rozdział i czekamy na dwa kolejne mecze - mówi Szymon Rduch.

Fazę grupową zakończymy piątkowymi meczami z Turcją i Brazylią. Do ćwierćfinału awansują po dwie drużyny z każdej grupy. Polacy będą więc potrzebowali jutro dwóch zwycięstw by przejść do kolejnej fazy. Dziś analizują grę najbliższych rywali.

Turcja w dwóch meczach rzuciła 19 punktów, więc nie będzie się liczyła w naszej grupie. Oczywiście nie lekceważymy ich. Rzetelnie podejdziemy do sprawy, ale całe nasze siły idą na mecz z Brazylią. Dwukrotnie zakończyli mecze przed czasem zdobywając po 21 punktów. Widać, że są dobrze przygotowani. Mają wysoki skład, grają mocno fizycznie. My musimy pokazać swoje doświadczenie, zagrać z energią i po prostu wygrać to spotkanie- zapowiada Rduch.