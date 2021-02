Koszykarze Enea Zastalu BC Zielona Góra zdobyli Puchar Polski. W finale turnieju w Lublinie pokonali PGE Spójnię Stargard 86:73 (24:16, 24:15, 16:20, 22:22). To trzeci sukces tego zespołu w rozgrywkach o krajowy puchar. Poprzednio był najlepszy w 2015 i 2017 r.





Najlepszym koszykarzem finału (MVP) został duński rozgrywający Zastalu Gabriel Iffe Lundberg, który rozegrał ostatni mecz na polskich parkietach - przenosi się do mistrza Euroligi z 2019 r. CSKA Moskwa. W każdym z trzech spotkań w Lublinie zdobywał ponad 20 pkt. W finale miał ich 21, ponadto osiem przechwytów, sześć zbiórek, pięć asyst, trzy straty i blok, co dało mu najwyższy w obydwu zespołach wskaźnik efektywności - 26.



Mistrzowie Polski od początku dyktowali warunki finałowej rywalizacji, ale zawodnicy Spójni walczyli od pierwszej do ostatniej minuty, czym udowodnili, że nie przypadkiem znaleźli się w finale, pokonując w drodze do niedzielnego meczu faworytów: Śląsk Wrocław i Trefl Sopot.

Zielonogórzanie, mimo że w całym turnieju trener Żan Tabak korzystał praktycznie tylko z ośmiu zawodników, spisywali się znakomicie w defensywie - mieli aż 17 przechwytów, wygrali też walkę pod tablicami 38:34.



Początek był wyrównany (6:6, 9:9), a Spójnia prowadziła nawet przez moment po rzucie zza linii 6,75 m Raymonda Cowelsa 12:9. Przechwyty Lundberga i jego kolegów oraz podkoszowe akcje amerykańskiego środkowego Geoffreya Groselle'a (15 pkt i osiem zbiórek w cały meczu) dały w końcówce przewagę mistrzom Polski i po 10 minutach było 24:16.



W drugiej kwarcie mistrzowie Polski z minuty na minutę grali coraz lepiej i powiększali przewagę schodząc na przerwę z prowadzeniem 48:31 po rzutach z dystansu Krisa Richarda i Rolandsa Freimanisa.



W drugiej połowie zawodnicy Spójni, choć przegrywali w trzeciej kwarcie 32:50, nie rezygnowali z walki. Nieźle bronili, ale nie potrafili tej defensywy "przełożyć' na udane w akcje w ataku, na co uwagę podczas każdej przerwy zwracał ich trener Marek Łukomski. Po akcjach Baylee Steele'a i Jay Threatta zespół PGE zmniejszył straty do ośmiu punktów (45:53) w 26. minucie.



Odpowiedź Zastalu była jednak błyskawiczna - rzuty z dystansu kapitana Łukasza Koszarka i Freimanisa oraz kontrataki Lundberga dały ponownie bezpieczna przewagę podopiecznym chorwackiego trenera Tabaka.



W ostatniej części zielonogórzanie kontrolowali sytuację na parkiecie, a popis umiejętności dał Lundberg. Nie tylko dyrygował poczynaniami kolegów, nie tylko przewidywał zagrania rywali w ataku, ale zdobywał ważne punkty. Dwukrotnie trafił za trzy punkty, choć obrońcy ze Stargardu byli tuż przy nim. Zastal prowadził po takich akcjach 80:69 i 83:71 na 93 sekundy przed końcem.



Zwycięzcy odebrali z rąk prezesa PZKosz. Radosława Piesiewicza puchar, medale oraz czek na 150 tys. złotych. To drugie trofeum zielonogórzan w tym sezonie - zdobyli też Superpuchar na jego inaugurację.