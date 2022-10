Jest ich 14, są w wieku między 21. a 55. rokiem życia, pochodzą z różnych regionów w całej Polsce, są amatorkami, ale są też kobiety doświadczone w górach wysokich. Przygotowywały się do tego wyjazdu od kilku miesięcy, zarówno fizyczne, jak i mentalnie. Wyprawę w Himalaje zorganizowała Fundacja Wandalistki.org, której celem działania jest wspieranie kobiet w ich górskich przedsięwzięciach.

Upamiętnienie Wandy Rutkiewicz

Celem głównym wyprawy jest upamiętnienie wybitnej himalaistki Wandy Rutkiewicz - pierwszej kobiety, która zdobyła K2, trzeciej kobiety na świecie i pierwszej Europejski, która stanęła na Mount Evereście, prekursorki polskiego himalaizmu kobiecego. Trasa trekkingu wiedzie do dawnego obozu bazowego na północnym stoku Kanczendzongi, to stamtąd 30 lat temu Wanda Rutkiewicz wyruszyła w swoją ostatnią wspinaczkę (zginęła 13 maja 1992 roku stokach Kanczendzongi). Tam też - z inicjatywy Klubu Sportowego Polskie Himalaje - ufundowano niedawno czorten poświęcony jej pamięci. Zgodnie z planem grupa ma pojawić się przy czortenie 16 października, czyli dniu 44. rocznicy zdobycia przez nią Mount Everestu.

Następnie uczestniczki wyprawy pokonają trzy okoliczne doliny, by dojść do obozu bazowego na południu Kanczendzongi, gdzie obecnie rusza większość wypraw na ten trzeci pod względem wysokości ośmiotysięcznik. W sumie sama wędrówka zajmie 20 dni. Kobiety pokonają trasę o długości ok. 200 kilometrów.

W trakcie pobytu Polki będą się także spotykać z wybitnymi himalaistkami nepalskimi oraz działaczkami, które wspierają niezależność kobiet w Nepalu. Wyprawa ma zakończyć się 29 października.

Rok 2022 został ogłoszony uchwałą polskiego Sejmu Rokiem Wandy Rutkiewicz.

O pomyśle na wyprawę i przygotowaniach mówiła radiu RMF FM Daria Sieracka, prezes Fundacji Wandalistki, organizatorka wyprawy:

O planach i logistyce wyprawy mówi Magda Jończyk, podróżniczka, fotografka i przewodniczka himalajska, która poprowadzi kobiecą wyprawę przez Himalaje:

