"To jest góra o wielkim wyzwaniu, tym bardziej dla narciarzy. Co trzeci przeciętny śmiertelnik wchodzący na wierzchołek statystycznie z tej góry nie schodzi. A tu jeszcze Jędrek zjeżdża na nartach!" - tak o Andrzeju Bargielu, K2 i próbie dokonania historycznego zjazdu na nartach z tego ośmiotysięcznika mówi himalaista Piotr Snopczyński. Zna on Bargiela i zna "górę gór", w ubiegłym roku towarzyszył zakopiańczykowi podczas jego pierwszej próby na K2. Teraz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Bartoszem Styrną opowiada o tym, jakie trudy czekają na Bargiela w czasie zjazdu - ale też natychmiast podkreśla: "Jest przygotowany fizycznie, ma mocną psychikę i jest superprofesjonalistą".

REKLAMA