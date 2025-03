We wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa stanął były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Daniel Karpeta zapewnił, że nie uczestniczył w pracach związanych z finansowaniem, zakupem i wprowadzeniem do użycia Pegasusa. "Nie zasłużyłem sobie, by tutaj być" - stwierdził.

Wezwany na świadka były zastępca szefa CBA Daniel Karpeta (P) na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus / Rafał Guz / PAP Daniel Karpeta, który był zastępcą szefa CBA od połowy 2020 r. do początku 2024 r., zeznaje we wtorek przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zapytamy o to, czy wiedział o zamiarze zakupu systemu Pegasus, zaprzeczył, dodając, że nie uczestniczył też w pracach związanych z finansowaniem, zakupem i wprowadzeniem do użycia systemu. Nie uczestniczyłem w żadnych zakupach. Byłem w zupełnie innym pionie - operacyjno-śledczym. Nie odpowiadałem za żadne z tych zakupów w tamtym czasie - powiedział. Zapytany m.in. o jego wiedzę na temat funkcjonalności Pegasusa, poprosił o zadanie takich pytań w części niejawnej posiedzenia. To jest zasada wiedzy koniecznej; wiedziałem tyle, ile trzeba - dodał. Również w przypadku kilku kolejnych pytań, np. o zespół powołany ds. zakupu Pegasusa, zwrócił się o ich zadanie w części niejawnej. Powiedział też, że jedyna korespondencja ws. systemu Pegasus, z którą miał do czynienia, "to korespondencja bieżąca, związana z różnymi elementami" swej pracy, a konkretnie "z funkcjonowaniem technik operacyjnych". Wcześniej, w swobodnej wypowiedzi, Daniel Karpeta powiedział, że ze służbą państwu był związany "całe życie, w pionach operacyjno-śledczych". Dla mnie to jest trudny moment, bo wiem, jakim instrumentem są komisje śledcze, wiem, do czego dążą - szczególnie ta - dodał. Nie zasłużyłem sobie, by tutaj być i składać przed państwem zeznania. Uczciwie całe życie służyłem temu państwu - zapewnił. Komisja śledcza ds. Pegasusa Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Zobacz również: Kamiński i Wąsik nie stawili się na komisji ds. Pegasusa. "Odmawiam udziału"