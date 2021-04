Przed nami 93. gala rozdania Oscarów. Z powodu pandemii koronawirusa odbywa się w późniejszym terminie niż zwykle, w innej lokalizacji i przy zachowaniu wyjątkowych środków ostrożności. Kto opuści Union Station z Oscarem w ręku? Czy wśród nagrodzonych znajdzie się polski operator Dariusz Wolski? Najświeższe informacje, filmy i zdjęcia znajdziecie w naszej relacji.

Czerwony dywan przed Union Station w Los Angeles / Mark Terrill / POOL / PAP/EPA

01:28

Kamery uchwyciły uroczy gest Riza Ahmeda, nominowanego do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Sound of metal". Aktor przerwał pozowanie na czerwonym dywanie, by poprawić włosy swojej żony, a potem dodał żartobliwie, że oficjalnie zajmuje się ich pielęgnacją.









01:23

Emerald Fennell / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA

Tegoroczna oscarowa gala jest wyjątkowa nie tylko ze względu na pandemię. Pierwszy raz zdarzyło się, że wśród walczących o statuetkę za reżyserię są dwie kobiety - to Chloe Zhao ("Nomadland") i Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"). Co więcej, Fennell jest pierwszą kobietą w historii nominowaną za fabularny debiut.





01:15

Jak będzie wyglądać tegoroczna oscarowa gala? Wiele jej szczegółów wciąż owianych jest tajemnicą. Producenci od dawna zapewniali, że ma być "jak film". Wiadomo, że z powodu pandemii limit osób jednorazowo obecnych na ceremonii (gwiazdy mają rotacyjnie się na niej pojawiać) został znacznie zmniejszony w stosunku do poprzednich lat. Nominowani i prezenterzy nie będą musieli nosić maseczek w czasie transmisji, choć producenci zapowiadali enigmatycznie, że odegrają one ważną rolę na gali.



Regina King przed galą / Chris Pizzello-Pool / PAP/EPA

01:06

Lista gwiazd, które wystąpią na oscarowej gali w roli prezenterów, wygląda imponująco. To: Riz Ahmed, Viola Davis, Steven Yeun, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger i Zendaya.





01:00

Do rozpoczęcia oscarowej gali została jeszcze godzina. Część gwiazd już zaprezentowała się na czerwonym dywanie przed Union Station w Los Angeles, gdzie w tym roku odbywa się ceremonia. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.



Najwięcej oscarowych nominacji ma w tym roku "Mank" Davida Finchera z Garym Oldmanem w tytułowej roli. Wśród faworytów wymieniany jest też "Nomadland" Chloe Zhao z Frances McDormand w roli głównej. Na statuetkę za najlepsze zdjęcia ma szansę Dariusz Wolski, którego doceniono za pracę przy "Nowinach ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej.





