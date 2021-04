Za nami 93. gala rozdania Oscarów. Do kogo trafiły statuetki? Szczegółową listę zwycięzców znajdziecie poniżej.

Daniel Kaluuya z Oscarem za rolę w filmie "Judas and the Black Messiah" / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA

Oscary 2021. Lista laureatów

Najlepszy film: Chloe Zhao, "Nomadland"



Scenariusz oryginalny: Emerald Fennell, "Obiecująca. Młoda. Kobieta"



Scenariusz adaptowany: Christopher Hampton i Florian Zeller, "Ojciec"





Thomas Vinterberg / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA



Najlepszy film międzynarodowy: Thomas Vinterberg, "Na rauszu"

Najlepsza drugoplanowa rola męska: Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"



Charakteryzacja i fryzury: "Ma Rainey: Matka bluesa"

Kostiumy: "Ma Rainey: Matka bluesa"



Najlepsza reżyseria: Chloe Zhao, "Nomadland"

Najlepszy dźwięk: "Sound of metal"



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "Dwóch nieznajomych"

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Jakby coś, kocham was"



Najlepsza pełnometrażowa animacja: "Co w duszy gra"

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Colette"



Najlepszy dokument: "Czego nauczyła mnie ośmiornica"

Efekty specjalne: "Tenet"



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Yeo-Jong Yun, "Minari"

Najlepsza scenografia: "Mank"



Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt, "Mank"

Najlepszy montaż: "Sound of metal"



Najlepsza muzyka: Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor, "Co w duszy gra"





H.E.R. / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA

Najlepsza piosenka: H.E.R, "Fight For You", "Judas and the Black Messiah"

Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca: Frances McDormand, "Nomadland"



Najlepsza pierwszoplanowa rola męska: Anthony Hopkins, "Ojciec"

Tyler Perry / Chris Pizzelo-Pool / PAP/EPA





Nagrody za działalność humanitarną: Tyler Perry i Motion Picture & Television Fund