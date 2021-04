Dariusz Wolski - polski operator od lat pracujący w Hollywood nie zdobył Oscara za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa. Statuetka trafiła do autora zdjęć do "Manka" - Erika Messerschmidta.

Dariusz Wolski / Grzegorz Michałowski / PAP

Była to pierwsza oscarowa nominacja w karierze Dariusza Wolskiego. Oprócz niego o statuetkę walczyli: Sean Bobbitt za zdjęcia do filmu "Judas and the Black Messiah",, Joshua James Richards za "Nomadland", Phedon Papamichael za "Proces siódemki z Chicago" i Erik Messerschmidt za "Manka". Triumfował ten ostatni operator.

Dariusz Wolski to absolwent łódzkiej filmówki od lat pracujący w USA. Współpracował m.in. z Ridleyem Scottem, Robem Marshallem i Timem Burtonem. Ma na swoim koncie zdjęcia do "Piratów z Karaibów" (cała seria), "Alicji w Krainie Czarów", "Prometeusza", "Adwokata", "Marsjanina" czy "Wszystkich pieniędzy świata". Realizował także teledyski dla gwiazd takich jak m.in. David Bowie, Elton John, Neil Young, Eminem, Aerosmith czy Sting.





"Nowiny ze świata", za zdjęcia do których był nominowany Dariusz Wolski, to film Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej. Grany przez niego weteran wojenny Jefferson Kyle Kidd jeździ od miasta do miasta i za drobną opłatą czyta mieszkańcom informacje z gazet. W drodze spotyka dziewczynkę, którą kilka lat temu porwali Indianie i postanawia odwieźć ją do rodziny.