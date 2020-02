Międzynarodowy zespół ekspertów, którzy będą prowadzić badania ws. koronawirusa i wspierać lokalnych specjalistów w walce z epidemią, uda się w poniedziałek do Chin - oświadczył w sobotę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 722 / YUAN ZHENG / PAP/EPA

WHO wysyła też zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne do każdego regionu Chin. Szef WHO ostrzegł w piątek, że "świat stoi jednak w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu".



WHO nadała tymczasową nazwę wirusowi z Wuhan 2019-nCOV (nowy koronawirus).

Rosnąca liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa