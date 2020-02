Ponad 120 osób, w większości Niemców i członków ich rodzin, wylądowało we Frankfurcie po ewakuacji z chińskiego Wuhanu. Zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie. Minister zdrowia Jens Spahn ostrzegł przed histerią i traktowaniem przybyłych z wrogością.

Wylądował samolot z ponad 120 ewakuowanymi z Wuhanu / Felipe Trueba / PAP/EPA

Wszyscy powracający są obecnie zdrowi, ale by ochronić ich, ich otoczenie i całe społeczeństwo, ważne jest, by upewnić się, że nikt nie jest zakażony - powiedział Spahn.



Najbardziej niepokoją mnie wszelkiego rodzaju teorie spiskowe rozpowszechniane w mediach społecznościowych, które mają tylko jeden cel, a mianowicie rozpowszechnianie wątpliwości - ubolewał.



Samolot sił powietrznych, który przybył do Wuhanu po 100 Niemców i 24 obywateli innych państw, przywiózł pomoc dla władz Chin walczących z koronawirusem , w tym 10 tys. kombinezonów ochronnych.

Kolejne zakażenia koronawirusem w Niemczech

Ministerstwo zdrowia w regionalnym rządzie Bawarii poinformowało w piątek wieczorem, że zakażenie koronawirusem stwierdzono u siódmej osoby. Jest to mężczyzna, który pracuje w firmie Webasto, podobnie jak pięć innych osób, u których wykryto wcześniej wirusa. Szósty przypadek to dziecko pracownika tej firmy.



Pierwszy przypadek koronawirusa w Niemczech wykryto u pracownika Webasto, który zaraził się na szkoleniu prowadzonym przez koleżankę z Szanghaju. Z pierwszym niemieckim chorym miało kontakt około 40 osób - poinformowały władze.