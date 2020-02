Państwa unijne zebrały 12 ton sprzętu ochronnego, który został wysłany do Chin, by pomóc temu krajowi w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa - ogłosił w sobotę unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Felipe Trueba / PAP/EPA

Po informacjach z Chin o potrzebie wyposażenia ochronnego unijne centrum koordynacji reagowania kryzysowego kontaktuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, aby ułatwić dostawę potrzebnego osobistego wyposażenia ochronnego - podała KE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła po rozmowie z premierem Chin w tym tygodniu, że UE jest gotowa udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej, aby wesprzeć Państwo Środka w wysiłkach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Chińskie media, opisując rozmowę premiera ChRL Li Keqianga z von der Leyen, podały, że wyraził on nadzieję, że UE pomoże Chinom w pilnym zakupie zaopatrzenia medycznego.



W ramach pierwszej natychmiastowej odpowiedzi państwa członkowskie zmobilizowały dotychczas 12 ton sprzętu ochronnego. Jest on już w drodze do Chin. Komisja będzie nadal wspierać Chiny - podkreślił w oświadczeniu Lenarczicz.



Koronawirus z miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie patogen wystąpił po raz pierwszy pod koniec grudnia ub.r., wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach potwierdzono dotąd prawie 12 tys. zakażeń, a 259 osób zmarło. Wirus dotarł również do około 25 innych krajów, w tym USA, Niemiec, Francji, Włoch i Rosji, ale dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami.



Mer Wuhanu Zhou Xianwang ocenił w piątek na konferencji prasowej, że opanowanie epidemii w mieście wciąż jest zadaniem "poważnym i skomplikowanym". Wicemer Xu Honglan dodał, że w dalszym ciągu brakuje tam maseczek chirurgicznych i innego zaopatrzenia medycznego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Polacy wracający z Wuhanu trafią na obserwację na oddziały zakaźne