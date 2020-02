Dwójka obywateli RP opuściła po zakończeniu 14-dniowej kwarantanny zacumowany w japońskim porcie wycieczkowiec Diamond Princess. Trzeci Polak, członek załogi, pozostaje na razie na statku - przekazało biuro rzecznika polskiego MSZ.

MSZ: dwójka Polaków zeszła z Diamond Princess, jeden wciąż na statku / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Biuro potwierdziło, że w środę, po odbyciu 14-dniowej kwarantanny, ze statku zeszło około 500 pasażerów , którzy nie byli zarażeni koronawirusem. "Wśród nich znajdowała się dwójka obywateli RP. Nie zdecydowali się na skorzystanie z możliwości transportu do Polski. Trzeci Polak - członek załogi - pozostaje na razie na statku" - napisano.