W rzymskim szpitalu zakaźnym został wyizolowany koronawirus - ogłosił włoski minister zdrowia Roberto Speranza. Na konferencji prasowej podkreślił, że to wiadomość o znaczeniu "globalnym". Włochy to pierwszy kraj w Europie, w którym to się udało.

W rzymskim szpitalu zakaźnym został wyizolowany koronawirus



W tych godzinach w szpitalu Spallanzani został wyizolowany koronawirus - powiedział minister zdrowia Włoch. Wyjaśnił następnie: To znaczy, że jest większa możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć.

Szef resortu zdrowia poinformował, że wyniki badań lekarzy z rzymskiej placówki zostaną przekazane do dyspozycji "całej wspólnocie międzynarodowej i wszystkim instytucjom, które prowadzą prace nad koronawirusem".

Teraz łatwiej będzie go leczyć - podkreślił minister zdrowia - Wyrażamy wielką satysfakcję.

Włoski system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepszych na świecie - oświadczył Speranza. Jego zdaniem dowodzi tego także osiągnięcie wirusologów z Wiecznego Miasta.

Dyrektor naukowy szpitala zakaźnego Giuseppe Ippolito dodał zaś: Teraz otwierają się możliwości dla nowych testów diagnostycznych i szczepionek. Włochy stają się rozmówcą i punktem odniesienia dla tych badań.

W szpitalu Spallanzani przebywa dwoje chińskich turystów z Wuhan, u których w czwartek potwierdzono zakażenie koronawirusem. W biuletynie medycznym podano, że ich stan zdrowia nie jest niepokojący.

Wirus został wyizolowany w krótkim czasie - zaznaczają media.

Zwracają uwagę na to, że to krok o fundamentalnym znaczeniu, który pozwoli udoskonalić już istniejące metody diagnostyki i wypracować nowe.



Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach wirusa wykryto u ok. 14 tys. osób, z czego ponad 300 zmarło.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.