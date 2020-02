W położonych w środkowych Chinach prowincji Hubei wykryto w czwartek 411 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w piątek komisja zdrowia tej prowincji. Oznacza to wzrost w porównaniu z dniem poprzednim. Kolejny przypadek koronawirusa stwierdzono też we Włoszech.

Zdjęcie ilustracyjne / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

W środę liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia w prowincji Hubei wyniosła 349. Łączna liczba zarażonych w Hubei wzrosła do 62.442



Wcześniej władze wyrażały nadzieję, że tendencja spadkowa zakażeń, obserwowana w ciągu ostatnich trzech dni, może oznaczać, że szczyt zachorowań już minął.



Do czwartku liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Hubei wyniosła 2.144. Oznacza to wzrost o 115 ofiar w porównaniu z poprzednim dniem.

99 osób zmarło w czwartek w Wuhan

W stolicy prowincji Wuhan zmarło w czwartek 99 osób, w porównaniu z 88 w środę. W mieście, całkowicie odciętym od świata, zmarły dotychczas 1.684 osoby. Spadła natomiast w tym mieście liczba nowych przypadków zainfekowania wirusem - do 319 w porównaniu z 619 w dniu poprzednim.



Poza Chinami odnotowano dotychczas 11 zgonów związanych z wirusem: trzy w Japonii, po dwa w Iranie i Hongkongu oraz po jednym we Francji, w Korei Płd., na Filipinach i na Tajwanie.



Pulmonolog Wang Chen, wiceprezes Chińskiej Akademii Inżynierii (CAE) ocenił w czwartek, że choroba wywoływana przez koronawirus Covid-19 będzie zagrażała ludziom przez długi czas, podobnie jak grypa.

Nowy przypadek koronawirusa we Włoszech

We włoskiej Lombardii stwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem - podały w nocy z czwartku na piątek władze regionalne. Chory to 38-latek przebywający na oddziale intensywnej terapii w szpitalu koło Mediolanu. To czwarte zachorowanie we Włoszech.

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela władz Lombardii, w szpitalu w miejscowości Codogno trwają dalsze badania młodego Włocha, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie.



Jak wyjaśniono, prowadzone są działania w celu ustalenia jego wcześniejszych miejsc pobytu, a także tego z kim miał kontakt. Wszystkie te osoby zostaną zbadane i poddane wymaganym procedurom.



Trzy pierwsze osoby we Włoszech, u których potwierdzono obecność koronawirusa przebywają w szpitalu zakaźnym w Rzymie. Są to: małżeństwo chińskich turystów z Wuhan - epicentrum epidemii, a także ewakuowany z tego miasta Włoch.



Stan Chińczyków poprawia się, a młodego Włocha określany jest jako dobry.