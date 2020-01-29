Dwóch mężczyzn wracających do Polski z Szanghaju przez Amsterdam trafiło do szpitala zakaźnego w Gdańsku. Są poddawani obserwacji w celu wykluczenia u nich koronawirusa - tłumaczą inspektorzy sanepidu. Służby będą kontaktować się z innymi pasażerami tego lotu.

Nowy koronawirus z Chin – co o nim wiemy:

- Według najnowszych danych nowy koronawirus doprowadził do śmierci 132 osób, zarażonych jest blisko 6000 ludzi

- Chiny odcięły od świata około 60 milionów ludzi, którym zabroniono opuszczać granice miast

- Poza Chinami odnotowano 70 przypadków zarażenia koronawirusem w 17 miejscach na świecie


Mężczyźni mają lekko podwyższoną temperaturę, powyżej 37 stopni i to jest jedyny niepokojący objaw - nie ma żadnych powodów do niepokoju, ale obaj muszą zostać na obserwacji.

To Polacy, którzy wczoraj wieczorem do Gdańska przylecieli z Amsterdamu lotem holenderskich linii KLM.

Dopiero po wylądowaniu zgłosili się do służb lotniskowych, że źle się czują i to był pierwszy sygnał przekazany przez nich jakimkolwiek służbom.

Jak powiedział nam Tomasz Augustyniak, pomorski wojewódzki inspektor sanitarny, sanepid ma listę pasażerów tego lotu i - w zależności od miejsca zamieszkania poszczególnych podróżnych - jest ona przekazywana odpowiednim inspektorom sanepidu, którzy będą kontaktować się z tymi pasażerami, żeby zweryfikować stan ich zdrowia. 

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W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi jest cudzoziemka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Ratownicy medyczni zostali wezwani do jednego z hoteli, w którym przebywała. Kobieta miała wysoką gorączkę i grypopodobne objawy. Niedawno wróciła z Chin.

Dwie osoby, które były niedawno w Chinach badane są w Świętokrzyskiem. Nadzorem służb sanitarnych objęto studenta Politechniki Rzeszowskiej, który był w Chinach, gdzie rozprzestrzenia się wirus oraz biznesmena, który wracał z Dubaju samolotem razem z obywatelami Chin. Mężczyźni nie trafili do szpitala i nie mają objawów choroby. Zalecono im, by przez 14 dni nie opuszczali swoich domów. 

Co trzeba zrobić, kiedy zauważymy u siebie objawy?

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Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, powinny zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.

Na stronie ministerstwa opublikowano we wtorek wykaz oddziałów zakaźnych, do których pacjenci w uzasadnionych przypadkach powinni się zgłaszać.

Koronawirus - szpitale

WAŁBRZYCHALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIEBOROWSKA 213CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY ZAKAŹNY
WROCŁAW-PSIE POLEKOSZAROWA 5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAI ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
   II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
BOLESŁAWIECJELENIOGÓRSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ŚWIECIEWOJSKA POLSKIEGO 126CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BYDGOSZCZŚW. FLORIANA 12CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
   ODDZIAŁ PEDIATRII, CHORÓB INFEKCYJNYCH I HEPATOLOGII
TORUŃŚW. JÓZEFA 53-59CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ HEPATOLOGICZNY
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BIŁGORAJZBOŻOWA 22DCHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
LUBLINSTASZICA 16CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
LUBLINMIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECIĘCYCH
CHEŁMCERAMICZNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁUKÓWDOKTORA ANDRZEJA ROGALIŃSKIEGO 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
PUŁAWYJÓZEFA BEMA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
TOMASZÓW LUBELSKIALEJE GRUNWALDZKIE 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECIĘCY
BIAŁA PODLASKATEREBELSKA 57-65CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ZIELONA GÓRAZYTY 26CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
RADOMSKOJAGIELLOŃSKA 36CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BEŁCHATÓWCZAPLINIECKA 123CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
TOMASZÓW MAZOWIECKIJANA PAWŁA II 35CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁÓDŹ-BAŁUTYKNIAZIEWICZA 1/5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH I PRZEWODU POKARMOWEGO, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY UM
   ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DOROSŁYCH, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII UM
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECI UM W ŁODZI
SKIERNIEWICEDR STANISŁAWA RYBICKIEGO 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
KRAKÓW-KROWODRZAWROCŁAWSKA 1-3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
KRAKÓW-KROWODRZAPRĄDNICKA 80CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ
OLKUSZ1000-LECIA 13CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY Z IZBĄ PRZYJĘĆ
KRAKÓWMIKOŁAJA KOPERNIKA 36CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB ZAKAŹNYCH
MYŚLENICESZPITALNA 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PROSZOWICEMIKOŁAJA KOPERNIKA 13CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
TARNÓWSZPITALNA 13CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECI
WIELOGŁOWYMŁYŃSKA 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KRAKÓWNA SKARPIE 66CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB INFEKCYJNYCH I PEDIATRII
MIECHÓWSZPITALNA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
DĄBROWA TARNOWSKASZPITALNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MAKÓW PODHALAŃSKISZPITALNA 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MOKOTÓWWOŁOSKA 137CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I HEPATOLOGII
OSTROŁĘKAAL. JANA PAWŁA II 120ACHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
RADOMLEKARSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY JEDNEGO DNIA LECZENIA CHORÓB WĄTROBY
SIEDLCEKILIŃSKIEGO 29CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KOZIENICEAL. WŁ. SIKORSKIEGO 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
CIECHANÓWPOWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO ZAKAŹNY
WOLAWOLSKA 37CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PŁOCKMEDYCZNA 19CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
PRAGA-POŁUDNIESZASERÓW 128CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB INFEKCYJNYCH I ALERGOLOGII
OPOLEAUGUSTYNA KOŚNEGO 53CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
NYSABOHATERÓW WARSZAWY 34CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ŁAŃCUTIGNACEGO PADEREWSKIEGO 5CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
JAROSŁAW3 MAJA 70CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM I OŚRODKIEM LECZENIA WZW
SANOK800-LECIA 26CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
MIELECŻEROMSKIEGO 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
JASŁOLWOWSKA 22CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I WZW
PRZEMYŚLMONTE CASSINO 18CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
DĘBICAKRAKOWSKA 91CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I CHORÓB WĄTROBY
AUGUSTÓWSZPITALNA 12CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
BIELSK PODLASKIKLESZCZELOWSKA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO- ZAKAŹNY
HAJNÓWKADOC. ADAMA DOWGIRDA 9CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
GRAJEWOKONSTYTUCJI 3 MAJA 34CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
SUWAŁKISZPITALNA 60CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ŁOMŻAAL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 11CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM OBSERWACYJNO- ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
BIAŁYSTOKWASZYNGTONA 17CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAKLINIKA OBSERWACYJNO - ZAKAŹNA DZIECI
BIAŁYSTOKM.C.SKŁODOWSKIEJ 24 ACHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I CHORÓB WĄTROBY
   KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:OBSERWACYJNYM,ZAKAŻONYCH HIV
   KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROINFEKCJI
GDAŃSKPOWSTANIA STYCZNIOWEGO 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAII ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
   IV ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAIX ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
GDYNIAPOWSTANIA STYCZNIOWEGO 9BCHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
TYCHYEDUKACJI 102CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
ZAWIERCIEMIODOWA 14CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM SKÓRNO-WENEROLOGICZNYM
RACIBÓRZGAMOWSKA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
BYTOMSTEFANA ŻEROMSKIEGO 7CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY I HEPATOLOGII
CHORZÓWZJEDNOCZENIA 10CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, HEPATOLOGII ZAKAŹNEJ I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI KLINICZNY
CZĘSTOCHOWABIALSKA 104/118CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
CIESZYNBIELSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
STARACHOWICERADOMSKA 70CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
KIELCEGRUNWALDZKA 45CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAKLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
BUSKO-ZDRÓJBOHATERÓW WARSZAWY 67CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
SKARŻYSKO-KAMIENNASZPITALNA 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
GIŻYCKOWARSZAWSKA 41CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
PISZSIENKIEWICZA 2CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ  OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY
OSTRÓDAJAGIEŁŁY 1CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
ELBLĄGJANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 35CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Z PODODDZIAŁEM HEPATOLOGICZNYM
OLSZTYNŻOŁNIERSKA 18ACHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ PEDIATRYCZNY V CHORÓB ZAKAŹNYCH
POZNAŃ-STARE MIASTOKRYSIEWICZA 7/8CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
POZNAŃ-GRUNWALDPRZYBYSZEWSKIEGO 49CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ KLINICZNY CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
POZNAŃ-JEŻYCESZPITALNA 27/33CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ VIII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NEUROLOGII, PEDIATRYCZNY
POZNAŃ-NOWE MIASTOSZWAJCARSKA 3CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ ZAKAŹNY
KONINSZPITALNA 45CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Z PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM
KALISZPOZNAŃSKA 79CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
WAŁCZKOŁOBRZESKA 44CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
SZCZECINARKOŃSKA 4CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I TRANSPLANTACJI WĄTROBY
   ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, CHORÓB TROPIKALNYCH I NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
KOSZALINCHAŁUBIŃSKIEGO 7CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJAODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypomina, że w Polsce trwa sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem. Zaznaczył, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni; ogólne złe samopoczucie; bóle mięśni i stawów; kaszel, katar i duszność zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym jest koronawirus?

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Czym jest koronawirus, jak się przed nim chronić?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem. Dotychczas nie ma żadnego zgłoszonego zachorowania w Polsce, a Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie ma w naszym kraju zagrożenia epidemiologicznego.

60 tysięcy Chińczyków objętych kwarantanną

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan, które jest stolicą prowincji Hubei w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych, od tamtej pory w kraju potwierdzono 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia przemieszczania się w szeregu okolicznych miast.

Stan 1239 zakażonych wirusem jest ciężki. Jak podała Narodowa Komisja Zdrowia Chin przypuszczenie, że doszło do zakażenia koronowirusem dotyczy ponad 9,2 tys. ludzi, ale diagnoza nie została jeszcze potwierdzona. Kwarantannę przechodzi w Chinach ok. 60 tys. ludzi - pisze w środę TASS.

W wtorek przebywał w Pekinie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, Adhanon Ghebreyesus. Spotkał się on z przywódcą ChRL Xi Jipingiem, z którym omówił sposób dalszego reagowania na rozwój epidemii.

Na obecnym etapie WHO nie zdecydowało się jeszcze na ogłoszenie pandemii, choć liczba zakażonych i przypadków śmiertelnych wciąż rośnie - wskazują media.

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