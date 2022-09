Sześć miast, 24 drużyny, 100 spotkań – tak w liczbach będą wyglądały FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2022. Turniej, który rozegrany zostanie w Polsce i Holandii, rozpocznie się już 23 września. Wy też możecie częścią wielkiego siatkarskiego widowiska. Mamy dla was bilety na mecze grupowe Polek!

Kapitanem reprezentacji jest Joanna Wołosz / fivb /

Polki pierwszy raz od 12 lat wystąpią na mundialu. W pierwszej fazie turnieju zagrają w grupie B razem z Turcją, Dominikaną, Koreą Południową, Tajlandią i Chorwacją. Zdecydowanym faworytem grupy są Turczynki. Wicemistrzynie Starego Kontynentu jeszcze nigdy nie stanęły na podium MŚ. Polki regularnie spotykają się z zespołem prowadzonym przez charyzmatycznego Giovanniego Guidettiego, lecz bilans ostatnich spotkań jest dla nich bardzo niekorzystny.

Choć reprezentacja Polski jest współorganizatorem turnieju, to rywalizację rozpocznie w Holandii. Tam rozegrany zostanie mecz z Chorwatkami. Później biało-czerwone będą grały już przed własną publicznością.

Właśnie na spotkania w Gdańsku mamy dla Was bilety. Polki będziecie mogli obejrzeć w starciach z Tajlandią (27 września, 20:30), Koreą Południową (28 września, 20:30), Dominikaną (29 września, 20:30) i Turcją (1 października, 20:30). SZCZEGÓŁY PONIŻEJ>>>

Harmonogram meczów grupy B / Polska Siatkówka /

Sprawdź, jak zdobyć bilety na mecze reprezentacji Polski.

Znamy kadrę na mistrzostwa świata

We wtorek poznaliśmy ostateczny skład, w jakim reprezentacja Polski wystąpi na mistrzostwach świata. Biało-czerwone od początku roku prowadzi bardzo doświadczony włoski szkoleniowiec Stefano Lavarini, który zastąpił Jacka Nawrockiego. Namówił do powrotu do kadry jedną z najlepszych rozgrywających na świecie Joannę Wołosz, która miała ponaddwuletni rozbrat z drużyną narodową. Siatkarka Imoco Volley Conegliano jest jedyną zawodniczką z obecnej reprezentacji, która 12 lat temu zagrała w MŚ.

To nie jedyne powroty do reprezentacji, w której znalazło się miejsce dla środkowych Kamili Witkowskiej i Agnieszki Korneluk (znanej pod nazwiskiem Kąkolewska). Obu zabrakło na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy.

Na mundialu nie wystąpi natomiast Malwina Smarzek, jedna z największych gwiazd polskiego zespołu w ostatnich latach. Przyczyny absencji są nieco tajemnicze. 26-letnia siatkarka, która od nowego sezonu grać będzie w lidze brazylijskiej, poprosiła szkoleniowca o zwolnienie jej z udziału w Lidze Narodów. Później zabrakło jej już na liście zawodniczek przygotowujących się do MŚ. Urazy natomiast wykluczyły Martynę Łukasik i utalentowaną 18-letnią Martynę Czyrniańską.

Skład reprezentacji siatkarek na mistrzostwa świata

Rozgrywające: Joanna Wołosz (Proseco Doc Imoco Conegliano), Katarzyna Wenerska (Developres Bella Dolina Rzeszów).

Środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska (obie ŁKS Commercecon Łódź), Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), Anna Obiała (Developres Bella Dolina Rzeszów).

Przyjmujące: Monika Fedusio (Grot Budowlani Łódź), Zuzanna Górecka (ŁKS Commercecon Łódź), Olivia Różański (Fenera Chieri), Weronika Szlagowska (Developres Bella Dolina Rzeszów).

Atakujące: Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza), Monika Gałkowska (Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz).

Libero: Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Szczygłowska (Developres Bella Dolina Rzeszów).

Formuła turnieju

Turniej pań będzie się różnił od mistrzostw świata mężczyzn, które niedawno się zakończyły. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy liczące po sześć zespołów. Każda drużyna w pierwszej fazie rozegra pięć meczów.

Do drugiej fazy turnieju awansują po cztery najlepsze zespoły ze wszystkich grup. Na tym etapie reprezentacje znów zostaną podzielone na grupy - tym razem na dwie. Każdy zespół rozegra cztery spotkania. Jeżeli dane dwie ekipy grały już w pierwszej części mistrzostw świata, to spotkanie nie będzie powtarzane w drugiej fazie.

Do ćwierćfinałów awansują po cztery najlepsze zespoły z obu grup. Przegrani odpadną z turnieju, a zwycięzcy przejdą do półfinałów. Zespoły, które przegrają półfinały, zmierzą się w meczu o 3. miejsce, a wygrani zagrają w finale.