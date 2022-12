Przebywający w Katarze na piłkarskich mistrzostwach świata były napastnik Barcelony i Interu Mediolan Kameruńczyk Samuel Eto'o zaatakował kibica, który robił mu zdjęcia przed stadionem po meczu Brazylii z Koreą Południową.

Samuel Eto'o / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Eto'o, który jest prezydentem Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej został poproszony po meczu o zrobienie sobie pamiątkowych fotografii z kibicami. Początkowo zgodził się na to, gdy jednak w jego pobliżu znalazł się mężczyzna z kamerą video, doszło do scysji.

Nie wiadomo, co było jej powodem, być może człowiek z kamerą powiedział coś, co zdenerwowało znanego z dość osobliwych zachowań byłego piłkarza. Eto rzucił się w kierunku mężczyzny, i choć był powstrzymywany przez ochronę, zdołał do niego dobiec i kopnąć go w głowę lub klatkę piersiową.

Mężczyzna upadł na ziemię, na filmie video widać, że po zajściu poszkodowany coś jeszcze mówi do Kamaruńczyka, ten jednak już na to nie reaguje.