Podczas pierwszego rzutu karnego wykonywanego przez Kane'a, Henderson zrobił to, co powinien. Najpierw przejął i sprawdził piłkę, potem wręczył ją strzelcowi, a następnie eskortował gracza do pola karnego, pilnując, aby żaden francuski piłkarz nie zbliżył się do niego.

Jak wskazał norweski psycholog, Henderson zajął też odpowiednią pozycję, aby być pierwszym, który dobiegnie do ewentualnej dobitki, gdyby francuski bramkarz sparował strzał francuskiego napastnika.

Co zaszło przy drugim rzucie karnym dla Anglii?

Co zaszło nie tak przy drugim karnym? W 79. minucie meczu z boiska zszedł Jordan Henderson, zmieniony przez trenera Garetha Southgate'a na Masona Mounta. Kane strzelał karnego w 84. minucie. Po zejściu Hendersona, koledzy z drużyny stracili na chwilę głowę - tak ocenia Jordet.

Zanim doszło do wyznaczenia karnego, sytuacja we francuskim polu karnym sprawdzana była jeszcze na stanowisku VAR. Przez pierwsze 30 sekund po decyzji VAR Harry Kane był sam, mając wokół siebie tylko piłkarzy z Francji - wytknął Anglikom norweski psycholog.

W końcu zawodnicy Lwów Albionu ocknęli się i zareagowali. Najpierw w pole karne wbiegł Mason Mount, a za nim Jude Bellingham. Zadbali o wypchnięcie Francuzów z pola rzutów karnych. Belligham wyprowadził poza pole karne Oliviera Giroud.

Czy to nie było zbyt nerwowo i zbyt późno zrobione - zastanawia się Jordet.

Kane kropnął piłką ponad bramką. I wtedy też stało się coś niewłaściwego - podkreśla norweski psycholog. Wokół zrozpaczonego Kane'a nie pojawił się przez chwilę żaden kolega z drużyny - pełno zrobiło się natomiast od natarczywie cieszących się francuskich piłkarzy. I to również ma ogromny wpływ na strzelca, który spudłował i na jego psychikę w kolejnych takich sytuacjach.

Koledzy z drużyny zareagowali właściwie dopiero po zakończeniu meczu. Kane dostał wtedy duże wsparcie od angielskich zawodników.

Bycie członkiem zespołu oznacza bycie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują - zauważa filozoficznie norweski psycholog.