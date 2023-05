Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń - takie do wyboru były - według maturzystów z techników - tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego. Tematy matury z języka polskiego odnosiły się do fragmentów "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia". Człowiek - istota pełna sprzeczności oraz co sprawia, że człowiek staje się bohaterem dla drugiej osoby, to tematy egzaminu pisemnego z języka polskiego, jakie mieli dziś do wyboru absolwenci czteroletnich liceów. Po godz. 14 na RMF24 opublikujemy arkusze CKE (formuła 2015 i formuła 2023) wraz z propozycjami odpowiedzi (formuła 2023) przygotowanymi przez nauczycieli z XXX LO w Lublinie.