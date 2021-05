Trwa majowy maraton egzaminacyjny: dzisiaj maturzyści zmierzyli się z królową nauk – matematyką. Już opublikowaliśmy na RMF24 arkusze zadań i rozwiązania! Specjalnie dla Was maturalne zadania rozwiązywał podczas transmisji na żywo Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum w Węgorzewie.

Matura 2021: Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie podczas egzaminu (zdjęcie ilustracyjne) /Darek Delmanowicz /PAP

Arkusze i odpowiedzi. Matematyka Matura 2021 z matematyki: Zobacz arkusze i rozwiązywanie zadań!

Absolwenci o maturze z matematyki: Dosyć prosta. Łatwiejsza niż próbna i te z poprzednich lat

O godzinie 09:00 ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników zasiadło do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Na napisanie go mieli 170 minut.

Po egzaminie maturzyści z liceum ogólnokształcącego w mazowieckim Pruszkowie zgodnie przyznawali w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że matura nie była trudna: sprawiła im mniej kłopotu niż egzamin próbny i sprawdziany z poprzednich lat.

Cytat Prościej niż na maturach z poprzednich lat. Pewnie przez Covid-19. Jestem zadowolony, poszło lepiej, niż się spodziewałem. (...) Było bardzo łatwe, naprawdę. (...) Matura była - jak na poziom podstawowy przystało - dosyć prosta. Łatwiejsza niż próbna - odrobinę, ale łatwiejsza. Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się we wtorek 4 maja obowiązkowym sprawdzianem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Jutro natomiast maturzyści napiszą

Arkusze publikować będziemy także w kolejnych dniach pisemnych sprawdzianów, które potrwają do 20 maja: znajdziecie je na naszych stronach natychmiast po tym, jak udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura w dobie pandemii

W tym roku maturzyści wyjątkowo nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone zostaną 5 lipca.