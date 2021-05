Fraza "Lalka ambicja" od godz. 7:17 rano zaczęła szybko zyskiwać na popularności w Google Trends – pisze Onet i zaznacza, że zainteresowanie kluczowymi zapytaniami maturalnymi występowało przed egzaminem w województwie podlaskim. Portal stawia pytanie: czy doszło do przecieków maturalnych? "Być może dyrektor szkoły otworzył przesyłkę, którą otrzymał przed egzaminem, do czego nie ma absolutnie prawa. My to oczywiście zgłosimy na policję, bo tyle jesteśmy w stanie zrobić” – komentuje dla Onetu szef CKE Marcin Smolik.

