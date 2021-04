Zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli przyjść na egzamin, nawet jeżeli w ich domu jest osoba objęta izolacją lub kwarantanną. Dyrektorzy szkół muszą tworzyć rezerwowe listy członków komisji egzaminacyjnych na wypadek zakażania koronawirusem. To najważniejsze, nowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów, które przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja, a egzaminy ósmoklasisty - 25 maja.

Jak czytamy w wytycznych, do szkoły będą mogli wejść, poza zdającymi, nauczycielami i niezbędnymi pracownikami szkoły, tylko rodzice uczniów, którzy mają trudności w poruszaniu się. W placówce nie mogą odbywać się inne zajęcia, a uczniowie muszą przynieść własną wodę i jedzenie.



"Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - konieczna jest ich dezynfekcja" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez CKE. "W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających" - podkreślono.



Drzwi wejściowe do szkoły oraz drzwi do sal mają być otwarte, żeby nie dotykać klamek, a sale co godzinę wietrzone. Dla uczniów, którzy nie mogą nosić maseczek, mają zostać przygotowane dodatkowe sale, w których będzie można zachować co najmniej dwa metry odstępu.



W dokumencie opublikowanym przez CKE czytamy, że szkoły powinny zapewnić wyposażone w płyn do dezynfekcji miejsce, w którym uczniowie przystępujący do dwóch egzaminów w danym dniu będą mogli zjeść przyniesione posiłki lub po prostu poczekać na drugi test po zakończeniu pierwszego. Jeśli pozwoli na to pogoda, taka przestrzeń może zostać zaaranżowana np. na boisku szkolnym.

CKE sugeruje, że uczniowie mogą być dzieleni na mniejsze grupy, które będą wchodzić na egzamin do poszczególnych sal co kilkanaście minut, by uniknąć tłoku. Zaleca też, żeby wrażeniami po sprawdzianie dzielić się tylko przez internet i nie zbierać w grupy przed szkołą.