"Maj jest dość długi. Wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluowała epidemia. Jeżeli będzie nam nadal rześko opadało i warunki pogodowe będą sprzyjały to można zacząć powoli myśleć o rozmrażaniu. Dyskusja, czy robić to teraz, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, jest dyskusją trochę akademicką" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - szef Rady Medycznej przy premierze, pytany o luzowanie w najbliższych tygodniach obostrzeń dotyczących wesel, komunii czy restauracji. "Jeszcze nie wiemy, co będziemy doradzali" – dodał.

Wszystko zależy od tego, czy zachowujemy dystans czy nie. Jest mniejsza wartość masek na świeżym powietrzu, jeżeli chodzi o ochronę przed zakażeniem. Świeże powietrze działa w ten sposób, że "rozrzedza" zawiesinę wirusów - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - szef Rady Medycznej przy premierze. Odniósł się w ten sposób do ubiegłotygodniowej wypowiedzi innego członka Rady - prof. Miłosza Parczewskiego, który w Popołudniowej rozmowie w RMF FM stwierdził, że według badań noszenie maseczek na dworze jest bez sensu.

Jeżeli jesteśmy w parku i w promieniu 100 metrów nie ma nikogo, to jest oczywista oczywistość, że nikogo nie zarazimy w tym momencie. Jeżeli tuż koło nas się pojawiają osoby, to ryzyko transmisji jest znacznie większe, co nie znaczy, że jest duże - tłumaczył Horban.



W tych województwach, w których w tej chwili jest bardzo mało zakażeń, miały lockdown wprowadzony dwa tygodnie wcześniej niż cały kraj, jest to realne i taka decyzja mogłaby być podjęta - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Horban - szef Rady Medycznej przy premierze, pytany o to, czy dzieci z klas 1-3 mogą wrócić do szkół pod koniec kwietnia. To są małe dzieci, które raczej mało chorują, mogą transmitować tego wirusa. Są paradoksalnie dość odporne na koronawirusa, bo często są zakażane "kuzynami" tego naszego Covidu - zauważył.