Zostanie zwołane specjalne posiedzenie Senatu, dedykowane noweli o ochronie zwierząt, prawdopodobnie 9 października. Senatorowie potrzebują więcej czasu do pracy nad poprawkami do tej ustawy - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego / Mateusz Marek / PAP

Izba wyższa prace nad "Piątką dla zwierząt" zacznie już jutro. Na początku będzie to wysłuchanie publiczne. Ale już teraz marszałek Senatu sygnalizuje, że wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych w ciągu roku może uderzyć w gospodarkę.



Tomasz Grodzki podkreśla, że rolnicy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie. Wydaje się, że w tej kwestii podobne zdanie ma prezydent.



Przykłady innych krajów pokazują, że okres trzech lat jest dobrym okresem na wygaszanie hodowli - zaznaczył Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu krytykuje fakt, że ustawa tak szybko została uchwalona w Sejmie. Jego zdaniem, teraz to Senat będzie musiał to naprawić.



Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt to wymóg cywilizacyjny, to trzeba pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w ten biznes - tłumaczył po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Są przykłady innych krajów, że można to wygaszać w sposób cywilizowany - poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, pewne rekompensaty, szereg działań osłonowych, które doprowadzą do tego, że osiągniemy cel - hodowla zwierząt futerkowych w Polsce nie będzie więcej miała miejsca, natomiast ludzie będą mieli czas się przebranżowić, zająć się czymś innym, a ich dobrostan ekonomiczny ucierpi nad tym jak najmniej - powiedział Tomasz Grodzki.

Jak zaznaczał, wątpliwości dotyczą też definicji rasowych psów, czy kotów oraz rekreacyjnej jazdy konno. Marszałek Senatu podkreślił, że spotkanie z prezydentem było umówione jeszcze przed kryzysem w Zjednoczonej Prawicy.



Na najbliższym posiedzeniu 29-30 września Senat będzie zajmował się m.in. Ustawą o Funduszu Medycznym.

Dwa dni temu prezydent Andrzej Duda powiedział, że podejmując decyzję, co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będzie miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt i dobrostanu, ale również byt i jakość życia polskich rolników.



Trwa dyskusja na temat ustawy o ochronie zwierząt. Chcę podkreślić, trwa dyskusja, albowiem prace legislacyjne, parlamentarne nad tą ustawą jeszcze się nie zakończyły - zaznaczył. Ale chcę bardzo mocno i w pewnym sensie z gniewem powiedzieć, że padło wiele absolutnie fałszywych, nieprawdziwych słów, które nigdy nie powinny były paść z ust nikogo w Polsce, zwłaszcza takich, którzy na rolnictwie się nie znają, nie rozumieją go, a bardzo często nigdy nie widzieli w jaki sposób realizowana jest hodowla zwierząt - stwierdził prezydent.

Jak tłumaczył, jeśli prawdziwy rolnik prowadzi hodowlę zwierząt, to to jest "kwestia racji jego bytu, by te zwierzęta były dobrze traktowane, by te zwierzęta żyły w jak najlepszych warunkach". W takich, aby przyniosły mu w efekcie, jak najlepszy dochód. To jest racja jego bytu i jego rodziny - dodał Andrzej Duda. Jak dodał, wszyscy, którzy znają wieś i specyfikę pracy rolniczej wiedzą, że "rolnik nie pójdzie na spoczynek, dopóki jego inwentarz nie będzie opatrzony, nakarmiony, zabezpieczony". Przecież rolnik dba o swoją trzodę, o swój inwentarz. To jest fundamentalna kwestia w gospodarstwie - mówił prezydent.