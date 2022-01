Od dziś można kupić nową, srebrną monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej” o nominale 10 zł – poinformował Narodowy Bank Polski. Przedstawia ona m.in. funkcjonariuszy straży granicznej, policji i wojska. Znaczek poświęcony obronie polsko-białoruskiej granicy wprowadziła do obiegu także Poczta Polska.

Moneta kolekcjonerska "Ochrona polskiej granicy wschodniej". / NBP /

Narodowy Bank Polski przekazał, że nakład srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł wyniesie do 10 tys. sztuk. Będzie ją można kupić w cenie 160 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

Na rewersie monety znajdują się sylwetki funkcjonariuszy straży granicznej i policji, żołnierza polskiego wojska oraz wizerunek śmigłowca straży granicznej na tle fragmentu zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym północnym i wschodnim odcinkiem granicy państwa. Awers przedstawia z kolei wizerunek polskiego słupa granicznego.

Rewers monety / NBP /

Awers monety / NBP /

Jak przypomniano w folderze numizmatycznym, latem 2021 r. Polska stanęła przed największym od wielu lat zagrożeniem swoich granic. "Sprawujący na Białorusi władzę dyktatorską reżim Aleksandra Łukaszenki rozpoczął sprowadzanie, głównie z krajów Azji, tysięcy migrantów liczących na nielegalne przedostanie się na teren Unii Europejskiej" - pisze NBP. Dodano, że grupy wyposażane przez reżim Łukaszenki w narzędzia do niszczenia zapór oraz w przedmioty służące do atakowania strażników podjęły próby wdzierania się na teren Polski. "W użyciu znalazły się też granaty gazowe i hukowe, oślepiające lasery oraz pneumatyczna broń strzelecka" - czytamy w komunikacie.

"W obliczu działań o charakterze wojny hybrydowej funkcjonariusze straży granicznej, jak też policjanci i żołnierze, dają dowody najwyższego profesjonalizmu oraz oddania państwu polskiemu i jego obywatelom" - wskazano.

Znaczek "Za Polskim Mundurem”

Znaczek poświęcony obronie polsko-białoruskiej granicy wprowadziła do obiegu także Poczta Polska. Przedstawiono na nim naszywki umieszczone na mundurach polskiego wojska, straży granicznej i policji.

Znaczek "Za Polskim Mundurem” / Poczta Polska /

Jak przekazała spółka, "ten unikatowy walor kolekcjonerski w symboliczny sposób upamiętnia profesjonalizm i bohaterską postawę żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy straży granicznej i policji stojących na straży bezpieczeństwa naszego kraju".

Znaczek jest beznominałowy, o wartości odpowiadającej opłacie za krajową przesyłkę listową nierejestrowaną ekonomiczną format S. "Zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym stanowi wartość 3,60 zł" - wskazano. Nakład znaczków to 5 mln sztuk.

Oprócz okolicznościowego znaczka w formacie 31,25 x 25,5 mm Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej słup graniczny oraz funkcjonariusz straży granicznej z lornetką.

Koperta FDC, wydawana w pierwszym dniu obiegu znaczków. / Poczta Polska /

Prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy

W zeszłym roku straż graniczna odnotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu zanotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., w sierpniu zaś 3,5 tys.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada. Od 1 grudnia ub.r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości woj. podlaskiego i 68 miejscowości woj. lubelskiego.