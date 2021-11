"Idziemy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie wolno nam zapomnieć o konsekwencjach ekonomicznych pandemii oraz różnicach rozwojowych poszczególnych krajów i regionów" - powiedział na szczycie klimatycznym w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. "Sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu i to, że społeczeństwa zachodnie przez 200 lat, właściwie nie patrząc na skutki dla klimatu, wykorzystywały paliwa kopalne, by dojść do obecnego poziomu rozwoju gospodarczego" - dodał polityk.

REKLAMA