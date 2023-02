Niektóre lokalne źródła podawały, że co najmniej 39 zginęło w prowincji Idlib w Syrii. Z kolei telewizja Al Jazeera informowała o 86 ofiarach na terenie Syrii. Aktualnie wiadomo już o co najmniej 100 zabitych. W Aleppo do szpitali trafiło mnóstwo poszkodowanych osób. Ludzie pomagający wydostawać się poszkodowanym spod gruzów mają utrudnione zadane, gdyż pojawiają się wstrząsy wtórne.