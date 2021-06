Międzynarodowa grupa dwunastu prawników przygotowała definicję terminu "ekobójstwo", oznaczającego świadome niszczenie środowiska. Po wprowadzeniu go do prawodawstwa Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) miałby pociągać do odpowiedzialności organy i osoby winne takiego przestępstwa.

