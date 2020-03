Wtorek proponujemy wam spędzić w towarzystwie dziwnych stworzeń i praw fizyki. Pomponiątka, zakręcone węże i naukowe eksperymenty czekają. #zostanwdomu #bawsiezdzieckiem.

Pomponiątko

Pomponiątko / Marlena Chudzio / RMF24



Do stworzenia pomponiątka potrzebna jest włóczka i kartonik. Dziecko nawija włóczkę na kartonik. Następnie w przewiązujemy włóczkę w poprzek. Przecinamy nitki, wyjmujemy tekturę i ściskamy poprzeczną nitkę. Wychodzi pompon. Potem możemy doszyć lub dokleić oczy, np. z guzików. Możecie zrobić całą rodzinkę pomponiątek.

Ciecz nienewtonowska

Ciecz nienewtonowska / Marlena Chudzio / RMF24



Z mąki ziemniaczanej i wody (dużo mąki, mało wody) można wyczarować niezwykłą substancję, która zajmie dziecko na długi czas. Okazuje się mocno ściskana zachowuje się jak masa, ale pozostawiona w spokoju przecieka przez palce jak woda. Ze starszymi dziećmi poszukajcie odpowiedzi na pytanie, co to jest płyn nienewtonowski. Z młodszymi po prostu bawcie się tą zmienną i ciekawą cieczą. Możecie też dodać barwniki spożywcze. Taka zabawa wpływa pozytywnie na integrację sensoryczną i cały rozwój.

Ciecz nienewtonowska Marlena Chudzio /RMF24





Burza w szklance

Burza w szklance wody / Marlena Chudzio / RMF24



Potrzebna jest szklanka lub butelka z rurką. Wsypujemy konfetti lub ścinki kolorowego papieru. Zamykamy i dmuchamy. Zabawa świetnie wydłuża fazę wydechu, co u małych dzieci pozytywnie wpływa na głos i wymowę.

Eksperyment z balonem, który się sam nadmuchuje

Eksperyment z balonem / Marlena Chudzio / RMF24



Jeśli macie balon, butelkę, ocet i sodę oczyszczoną, możecie wykonać bardzo widowiskowy eksperyment. Wsypcie kilka łyżeczek sody oczyszczonej do balonu. Do butelki wlejcie ocet. Nałóżcie wylot balonu na szyjkę butelki i przesypcie sodę. W wyniku reakcji balon napełni się dwutlenkiem węgla. Ze starszymi dziećmi to okazja, by porozmawiać o reakcjach chemicznych. Z młodszymi można po prostu zagrać napełnionym w nietypowy sposób balonem.

Zakręcony wąż

Zakręcony wąż / Marlena Chudzio / RMF24



Do skonstruowania węża potrzebujemy zakrętek i nitki. Najlepsze są zakrętki z dziurkami, ewentualnie dorosły może próbować je przedziurawić. Nawlekamy je na nitkę. Na rozwój dziecka wpłynie nawlekanie nakrętek nie w przypadkowy sposób, ale wg określonych sekwencji kolorystycznych. Np. czerwony, zielony, żółty, czerwony, zielony, żółty itd.

Domowa dyskoteka

Domowa dyskoteka / Marlena Chudzio / RMF24



Tę propozycję możecie wykorzystać także z nastolatkami. Zorganizujcie domową dyskotekę i otwórzcie się na różne gatunki muzyki. Każdy członek rodziny proponuje po jednym utworze. Nie krytykujemy, tańczymy i poznajemy swoje gusty muzyczne. Kto wie, może niedaleko pada jabłko od jabłoni.