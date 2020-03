Osoby przebywające na kwarantannie mają prawo pracować - informuje Ministerstwo Pracy. Mają, pod warunkiem, że będzie to praca wykonywana bez wychodzenia z domu i bez fizycznego kontaktu ze światem zewnętrznym. Z poniedziałkowych danych wynika, że kwarantanną objętych jest 130 tysięcy osób.

Osoby na kwarantannie w ujęciu prawa pracy są traktowane jak osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym. Są niezdolne do pracy, a więc przysługuje im zasiłek w wysokości 80 procent pensji.



Ale - jeśli chcemy i jeśli nasz zawód nam na to pozwala - możemy zrezygnować z zasiłku i pracować z domu. Wtedy pensję wypłaca nam pracodawca.



Ważne zastrzeżenie. To czy korzystamy ze zwolnienia z pracy, czy też pracujemy z domu podczas kwarantanny, zależy od nas. To my decydujemy, czy chcemy zrezygnować z L4, czy też nie.



Co oznacza obowiązkowa kwarantanna?

Kwarantanna domowa obowiązuje przez 14 dni. Odbywa się ją pod adresem, jaki podaliśmy w karcie lokalizacyjnej podczas przekraczania granic Polski. Jeżeli nie mamy możliwości odbycia jej w domu, to odpowiednie służby wskazują ośrodek. Taką informację powinniśmy uzyskać już na granicy - czytamy na stronie internetowej GIS.



GIS podkreśla, by podczas kwarantanny domowej nie opuszczać domu, nie wychodzić do sklepu i nie spotykać się z innymi osobami ani nie zapraszać nikogo do domu.

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara 30 tysięcy złotych.



Najważniejsze, aby w trakcie kwarantanny stale przebywać we wskazanym miejscu. To kwestia nie tylko odpowiedzialności, ale i solidarności. Wszystkim nam powinno zależeć na swoim i naszych bliskich zdrowiu - czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.



W weryfikacji przestrzegania zasad kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji. W czasie kwarantanny mogą nas odwiedzić w dowolnym momencie. Jeśli chcesz ułatwić im pracę, ściągnij naszą aplikację Kwarantanna domowa - radzi resort.



Najlepiej zrobić to od razu po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny - dodaje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Nasza aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie. Można ją znaleźć w sklepach Google Play lub App Store - dodaje szef MC.

Jeśli zainstalujesz naszą aplikację krótką chwilę po wypełnieniu formularza lokalizacyjnego może się okazać, że Twoje dane nie dotarły jeszcze do naszego systemu. Warto wtedy poczekać 2-3 godziny i spróbować ponownie. Aplikację aktywujesz za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny.

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie... Jakie? Zrobienie sobie zdjęcia. Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne, która jeszcze nam się przyda. Za chwilę dowiesz się do czego - czytamy na stronie MC.







Selfie z ręki

"Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały naszą aplikację - będziemy SMSem wysyłali prośbę o wykonanie zadania. Bardzo prostego i zawsze takiego samego. Zrobienia selfie" - informuje ministerstwo.



Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże nam w tym zrobione przy aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie.

Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać "z zaskoczenia". Idea jest dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dane osób "meldujących się" na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane - zapewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.

Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMSy.