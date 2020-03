Kwarantanna domowa obowiązuje przez 14 dni. Odbywa się ją pod adresem, jaki podaliśmy w karcie lokalizacyjnej podczas przekraczania granic Polski. Jeżeli nie mamy możliwości odbycia jej w domu, to odpowiednie służby wskazują ośrodek. Taką informację powinniśmy uzyskać już na granicy - czytamy na stronie internetowej GIS.

Aplikaja "Kwarantanna domowa" / /Łukasz Gągulski / PAP

GIS podkreśla, by podczas kwarantanny domowej nie opuszczać domu, nie wychodzić do sklepu i nie spotykać się z innymi osobami ani nie zapraszać nikogo do domu.



Należy wietrzyć mieszkanie kilka razy dziennie, często myć ręce i dezynfekować powierzchnie dotykowe, jak blaty, klamki, ekrany telefonów. Temperaturę ciała powinno się mierzyć minimum dwa razy dziennie.

Jeśli wystąpi gorączka, kaszel lub duszności należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. W razie pytań lub potrzeby wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia można skorzystać z telefonicznej konsultacji z lekarzem.



Aplikacja "Kwarantanna domowa"- najpierw SMS, później aktywacja

Kilka dni temu MC uruchomiło aplikację "Kwarantanna domowa". Jak działa?



Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

A co jeżli aplikacja nie działa?

Część osób, które chcą skorzystać z aplikacji "Kwarantanna domowa" nie ma jeszcze możliwości jej użycia - informujecie na Gorącą Linię RMF FM. Dlaczego?



Nie wszystkie osoby zobowiązane do przejścia dwutygodniowej izolacji zostały jeszcze wprowadzone do bazy danych. Dopiero taki krok umożliwia zarejestrowanie się w aplikacji - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.



Opóźnienie to wynik gwałtownego wzrostu liczby osób poddanych kwarantannie. Jeszcze kilka dni temu było ich około 40 tysięcy, teraz jest ich już ponad 80 tysięcy.



Wciąż uzupełniana jest baza danych. Obejmuje ona około 60 tysięcy osób, z których już prawie co czwarta zarejestrowała się w "Kwarantannie domowej", a prawie 9 tysięcy zaczęło wykonywanie zadań, poświadczających prowadzenie nadzorowanej kwarantanny.

Operatorzy aplikacji zapewniają, że mają dane o wszystkich zobowiązanych do jej przejścia. Osoby, które nie mogą się jeszcze zarejestrować powinny czekać na SMS w tej sprawie. Dane o każdym użytkowniku zawierają termin, kiedy kwarantanna dobiegnie końca. Nie ma więc obaw, że czas izolacji zostanie przedłużony.

Kary za złamanie kwarantanny - podniesione do 30 tys. złotych

W ostatni piątek kara za złamanie kwarantanny została podniesiona z 5 tysięcy złotych do 30 tys. złotych.

Umundurowani policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby, które powinny być w kwarantannie rzeczywiście przebywają w domu. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Policja codziennie otrzymuje też zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny - czytamy na stronie policji.



Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny - podkreślają funkcjonariusze.



Z kolei osoba, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem i która oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk.



Grozi za to kara roku pozbawienia wolności.