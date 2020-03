Co ze spowiedzią i komunią podczas zbliżających się świąt Wielkanocnych? "Problem spowiedzi w czasach pandemii koronawirusa jako jeden z pierwszych stara się rozwiązać episkopat Węgier, powołując się na przepisy zatwierdzone przez papieża Jana Pawła II. Czy episkopat Polski wprowadzi podobne zarządzenia? Moim zdaniem, powinien" - pisze na swoim blogu na Rmf24.pl ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Na razie jednak wciąż nie ma takiej decyzji.

Na razie doraźne decyzje podejmują poszczególne diecezje. 20 marca Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazała wytyczne biskupa rzeszowskiego dotyczące działalności duszpasterskiej w czasie stanu epidemicznego.



Znaczna ich część dotyczy sakramentu pokuty.



Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych. (...). Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze w ciągu dnia i poinformować o tym wiernych. Czas tych dyżurów powinien być dostosowany do trybu życia wiernych i uwzględniać ich potrzeby. Kapłani mają obowiązek oczekiwać na wiernych, którzy pragną się wyspowiadać. Jest wskazane, aby w czasie dyżuru w konfesjonale była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu - czytamy na stronie diecezji rzeszowskiej.



Te wytyczne mogą być jednak mocno nieaktualne, bo pochodzą sprzed kilku dni.



Co ze spowiedzią i komunią?

W rozmowie z RMF FM ksiądz dr. Adam Jaszcz, rzecznik lubelskiej kurii metropolitalnej, pytany o możliwe rozwiązania odpowiada: kodeks prawa kanonicznego przewiduje różne możliwości.



Chodzi o akt żalu, akt doskonały, który wypływa z miłości do Boga. Z zawierzeniem odbycia spowiedzi indywidualnej, jak najszybciej, kiedy będzie to możliwe. Wtedy też taki akt gładzi grzechy i znajdujemy się w stanie łaski uświęcającej - tłumaczy.



Środki do dezynfekcji u franciszkanów w Krakowie

Jak w ostatnich dniach wygląda spowiedź u franciszkanów w Krakowie?



Jest wprowadzona taka zasada, że każdy, kto przychodzi do konfesjonału, po spowiedzi, jest pouczony przez szafarza sakramentu, że ma zdezynfekować folię, która jest na kratkach konfesjonału. Obok konfesjonału jest środek do dezynfekcji, są jednorazowe ręczniki i jest kosz. Każdy po spowiedzi musi to zrobić - podkreśla w rozmowie z RMF FM ojciec Jan Maria Szewek.



Zbiorowe rozgrzeszenie w Kościele katolickim? Węgrzy dają przykład

O ile w rekolekcjach można uczestniczyć przez internet, telewizję i radio, spowiedź sakramentalna nie jest możliwa ani przez telefon, ani przez jakiekolwiek media elektroniczne. Stanowisko Watykanu jest tutaj jednoznaczne. Co więc mają czynić wierzący, aby pojednać się z Panem Bogiem poprzez sakrament pokuty? - pyta w swoim felietonie na rmf24.pl ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

"Ten poważny problem duszpasterski jako jeden z pierwszych w Europie stara się rozwiązać węgierski episkopat obrządku rzymskokatolickiego. Powołując się na odpowiednie kanony prawa kanonicznego i list apostolski papieża Jana Pawła II "Misericordia Dei" ("Miłosierdzie Boże") z 2002 r., zezwolił on w swoim komunikacie, aby biskupi poszczególnych diecezji zamiast zwykłej (czyli indywidualnej) spowiedzi wprowadzili tzw. absolucję generalną.

Oznacza to, że wierni, bez przystępowania do konfesjonałów i bez wyznawania grzechów przed kapłanem, będą mogli otrzymać zbiorowe rozgrzeszenie. Oczywiście muszą spełnić pozostałe warunki dobrej spowiedzi, czyli rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Powinni także po ustąpieniu zagrożenia przystąpić do spowiedzi indywidualnej" - podkreśla ksiądz Zaleski.