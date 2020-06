Związkowcy ze skarbówki w Śląskiem zapowiadają protest. Domagają się m.in. większej liczby badań na obecność koronawirusa dla pracowników urzędów skarbowych. Chca zorganizować manifestację.

Zdjęcie ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Związkowcy chcą zorganizować manifestację przed siedzibą Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie demonstracja się odbędzie. Jednym z powodów protestu jest niewystarczająca - zdaniem związkowców - liczba badań na obecność Covid-19 wśród pracowników.

Solidarność wnioskowała, by testami objęci byli wszyscy pracownicy urzędów, w których stwierdzono przypadki zakażenia oraz 20 proc. losowo wybranych pracowników pozostałych urzędów. Do tej pory w placówkach podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach łącznie od początku epidemii wykryto 19 przypadków. Najwięcej - 10 - w Cieszynie. Poza tym 3 w Tychach, 3 w Katowicach oraz po jednym przypadku w Bielsku—Białej, Bytomiu, Rudzie Śląskiej. Rzecznik Izby Michał Kasprzak tłumaczy, że o kierowaniu pracowników na badania czy kwarantannę decyduje sanepid. Podkreśla, że w przypadku osób, u których jest ryzyko, że zostaną objęte kwarantanną, urząd nie czeka na decyzję sanepidu - tacy pracownicy wysyłani są do pracy zdalnej.

Kwestią sporną między związkowcami a dyrekcją skarbówki są też nagrody za I kwartał tego roku. Według Dominika Lacha, przewodniczącego Solidarności Pracowników Administracji Skarbowej, nagrody powinny być wypłacone do końca kwietnia, ale urzędnicy ich nie dostali. Rzecznik IAS w Katowicach poinformował RMF FM, że wypłata nagród to kwestia kilku najbliższych tygodni. Z końcem kwietnia tego roku powiadomiliśmy osoby zatrudnione w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej na terenie województwa śląskiego, że z uwagi ogłoszony stan epidemii i jego negatywny wpływ na wszystkie sfery życia w Polsce wypłata nagród za I kwartał 2020 roku została zawieszona. 25 maja b.r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach powiadomił naczelników urzędów skarbowych oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego, że wracają wcześniej zawieszone nagrody kwartalne. Informacje o kwotach przeznaczonych na nagrody w poszczególnych jednostkach zostaną zgodnie z zapowiedzią zawartą, w tym piśmie, przekazane do jednostek pod koniec tego tygodnia - informuje rzecznik IAS w Katowicach.