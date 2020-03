15.03.2020 na kierunku do Polski skontrolowano 24,4 tys. osób (granica wewnętrzna – 14,4 tys., granica zewnętrzna – 9,9 tys.)

16.03.2020 na kierunku do Polski skontrolowano 44,9 tys. osób (granica wewnętrzna – 36,9 tys., granica zewnętrzna – 7,9 tys. tys.) i 22,4 tys. pojazdów. W działania zaangażowanych było 300 funkcjonariuszy SG

17.03.2020 na kierunku do Polski skontrolowano 59,5 tys. osób (granica wewnętrzna – 52,6 tys., granica zewnętrzna – 6,7 tys.) i 26,7 tys. pojazdów. W działania zaangażowanych było 338 funkcjonariuszy SG