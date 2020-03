Od 15 marca - w związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa - zostanie przywrócona tymczasowo kontrola graniczna na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Sprawdź, o jakie przejścia chodzi.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.



Na podstawie rozporządzenia MSWiA zostaną przywrócone tymczasowo kontrole graniczne osób, które przekraczają granicę państwową w strefie Schengen.

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. W sumie - na granicy lądowej - będzie ich 37: na granicy z Czechami - 15, ze Słowacją - 5, z Niemcami - 15, z Litwą - 2.

Kontrola graniczna zostanie też wprowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Kontrole zostaną przywrócone tymczasowo - od niedzieli 15 marca do 24 marca.



Na granicy z Niemcami trzy piesze przejścia:

Gubin - Guben,

Słubice - Frankfurt nad Odrą,

Kostrzyn nad Odrą - Kietz,

sześć drogowych:

Jędrzychowice

Olszyna - Forst

Świecko - Frankfurt Krajnik Dolny - Schwedt

Kołbaskowo - Pomellen

Świnoujście - Garz

sześć kolejowych:

Węgliniec - Horka,

Zasieki - Forst,

Gubin - Guben,

Kunowice - Frankfurt

Kostrzyn - Kietz

Szczecin - Gumieńce.

Polsko-czeskie przejście piesze z kontrolą graniczną to:

Most Przyjaźni - Cieszyn - Český Tĕšín

pięć drogowych:

Cieszyn - Chotĕbuz

Gorzyczki

Nowe Chałupki

Trzebina

Kudowa - Słone

Jakuszyce

dziewięć przejść kolejowych:

Zebrzydowice - Petrovice u Karviné

Chałupki - Bohumín

Głuchołazy - Jindřichov ve Slesku

Głuchołazy - Mikulovice

Międzylesie - Lichkov

Mieroszów - Mezimĕstí

Lubawka - Královec

Zawidów - Frýdlant v Čechach

Węgliniec - Horka.

Na granicy ze Słowacją otwarte będą dwa przejścia drogowe:

Barwinek

Chyżne

trzy kolejowe:

Łupków - Palota,

Muszyna - Plaveč i

Zwardoń-Skalité

Z Litwą czynne będą dwa drogowe:

Budzisko



kolejowe:



Trakiszi

Działać będzie też 17 lotniczych przejść granicznych: Warszawa-Okęcie, Łódź-Lublinek, Bydgoszcz, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, Wrocław-Strachowice, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka, Poznań-Ławica, Warszawa-Modlin, Świdnik k. Lublina, Zielona Góra-Babimost i Mazury - całodobowo w ruchu osobowym i towarowym.

Krócej funkcjonować będą w ruchu osobowym i towarowym przejścia graniczne na lotniskach Kielce-Masłów (od godz. 6 do godz. 20, a od maja do września w godz. 6-22 i Radom-Sadków od godz. 6.00 do 24.00.), a wyłącznie osobowe - Mielec w godz. 7.00 do 20.00, a od maja do września 7-22 - wynika z rozporządzenia.

Cztery funkcjonujące porty - całodobowe przejścia graniczne w ruchu osobowym i towarowym, to Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia i Gdańsk-Port.

Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną - czytamy na stronie gov.pl.



Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Według drugiego z rozporządzeń MSWiA, od niedzieli 15 marca do odwołania zostanie czasowo zawieszony lub ograniczony ruch graniczny na określonych przejściach granicznych.

Zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją. OTO LINK DO ROZPORZĄDZENIA>>>

z Rosją:

Gołdap-Gusiew,

Gronowo-Mamonowo;

z Białorusią: Rudawka-Lesnaja,

Białowieża-Piererow,

Sławatycze-Domaczewo,

Połowce-Pieszczatka,

Czeremcha-Wysokolitowsk

z Ukrainą:

Zosin-Ustiług,

Dołhobyczów-Uhrynów,

Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe),

Budomierz-Hruszew,

Medyka-Szeginie,

Krościenko-Smolnica

Krościenko-Chyrów

Oto przejścia graniczne, którymi można dostać się na terytorium Polski samochodem lub pieszo (zestawienie nie uwzględnia ruchu towarowego ani odbywającego się drogą kolejową lub lotniczą):



- z Rosją:

Bezledy-Bagrationowsk

Grzechotki-Mamonowo II

- z Białorusią:

Kuźnica Białostocka-Bruzgi,

Bobrowniki-Bierestowica,

Kukuryki- Kozłowiczy,

Terespol-Brześć

- z Ukrainą:

Dorohusk-Jagodzin,

Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe),

Korczowa-Krakowiec

93 przypadki koronawirusa w Polsce

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 526 osób, 4413 objętych jest kwarantanną, a 20 tys. 340 nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.



Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 93 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.



W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski



Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Wjechać będą mogli wyłącznie m.in. obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP.