Wskaźnik R, informujący o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony, dla Polski wynosi dziś 0,86 - podał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskaźnik spadł z 1,21 w marcu i wynosi dokładnie tyle, ile we wrześniu ubiegłego roku.

Zdj. ilustracyjne / Nathalia Aguilar / PAP/EPA

Z wykresu opublikowanego wieczorem przez szefa resortu zdrowia na Twitterze wynika, że wskaźnik R dla Polski spadł do 0,86. W środę minister Niedzielski przekazał, że wskaźnik ten wynosił 0,89.

Największy wskaźnik R zanotowano w Polsce październiku, kiedy wyniósł on 1,55.



W listopadzie 2020 wskaźnik reprodukcji wirusa spadł do 1,23, by na początku grudniu osiągnąć najniższy poziom od początku pandemii - 0,81.



W drugie połowie stycznia wskaźnik ponownie zaczął wzrastać, osiągając 1,04. W marcu wynosił 1,21, czyli niemal tyle co w sierpniu ubiegłego roku, kiedy wyniósł 1,22.



Wczoraj Ministerstwo Zdrowia podało, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u 21 130 kolejnych osób , najwięcej przypadków wykryto na Śląsku - 3142. Zmarło 682 chorych z Covid-19.



Od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 2 642 242 osób, z których 60 612 zmarło.