2 659 840 to liczba ozdrowieńców podana w środowym koronawirusowym raporcie Ministerstwa Zdrowia. Z danych wynika, że dziś mamy o 112 mniej osób, które pokonały Covid-19 niż wczoraj. Jak to możliwe?

Resort zdrowia od 4 marca 2020 roku codziennie informuje o liczbie nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nieco później rozpoczęto też podawanie sumy osób, które pokonały Covid-19. W środę ta statystyka mogła zaskoczyć. Ministerstwo poinformowało, że 2 659 840 osób wyzdrowiały z Covid-19. To o 112 przypadków mniej niż we wtorek.

Taka sytuacja nie zdarza się po raz pierwszy. Ujemne statystyki pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Wówczas Ministerstwo Zdrowia wytłumaczyło skąd ta zmiana w danych.

"Do końca roku 2020 r. Biuro Komunikacji (Ministerstwa Zdrowia - red.) w swoich raportach dziennych o ozdrowieńcach wykorzystywało dane otrzymywane z sanepidów. Od końca 2020 r. do dziś do ostatniej sumy liczby ozdrowieńców wyliczonej na bazie danych z sanepidów, dodawany jest przyrost ozdrowieńców z systemu EWP wyliczany na podstawie liczby zakończonych izolacji danego dnia" - podał resort zdrowia w wyjaśnieniu przesłanym Interii.

EWP to system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja osób objętych kwarantanną, izolacją lub poddanych hospitalizacji w związku z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2. W EWP obsługiwane są też zlecenia testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, obywatele mogą tam znaleźć wyniki testów przeciw Covid-19, informacje o objęciu kwarantanną lub izolacją domową.

"Jako, że liczba zakończonych izolacji na dany dzień zmienia się w czasie w wyniku zmian, korekt, przedłużenia izolacji itp. (a dane, które prezentuje Ministerstwo Zdrowia nie są korygowane wstecz) oraz nie są gromadzone informacje o hospitalizacjach w systemie EWP, ta informacja jest niepełna i dlatego mogą się pojawić rozbieżności" - wyjaśniło portalowi interia.pl Biuro Komunikacji ministerstwa.

882 nowe przypadki zakażeń koronawirusem

Z danych resortu zdrowia wynika, że dziś zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u 882 osób. Zmarło 20 chorych na Covid-19.

Dziś mamy rzeczywiście dalszy przyrost, ale to już jest nie taki dynamiczny przyrost (...) - tak dane dotyczące pandemii skomentował dziś minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zauważył, że jest to oczywiście o wiele więcej, niż było chociażby kilka tygodni temu, ale z drugiej - od dwóch dni dynamika wzrostu jest nieco mniejsza.

Co, moim zdaniem, potwierdza pewnego rodzaju tezę o tym, że te liczby, które teraz obserwujemy, są w pewnym sensie bardziej realne niż te, które obserwowaliśmy w ciągu wakacji, kiedy ten proces testowania nie miał tak powszechnego charakteru - wskazywał minister.