Najwięcej testów na wykrycie koronawirusa wykonano dotychczas na Mazowszu - blisko 560 tys., najmniej w woj. lubuskim - blisko 30 tys. - wynika z zestawienia zamieszonego na stronie resortu zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak wynika z wtorkowych danych, na obecność koronawirusa przebadano dotąd 2 mln 409 tys. 394 próbek. Natomiast z danych na 17 sierpnia opublikowanych na stronie resortu w rozbiciu na poszczególne województwa wynika, że najwięcej wykonano ich w województwach: mazowieckim - blisko 560 tys., śląskim - ponad 272 tys., wielkopolskim - ponad 231 tys. oraz małopolskim - prawie 214 tys.



W woj. dolnośląskim wykonano 193 tys. 495, w kujawsko-pomorskim 115 tys. 591, lubelskim - 99 tys. 599, lubuskim - 29 tys. 660, a w woj. łódzkim - 155 tys. 979.



W woj. małopolskim - 213 tys. 874, mazowieckim - 559 tys. 436, opolskim - 22 tys. 610, podkarpackim - 48 tys. 786, podlaskim - 61 tys. 136, a w woj. pomorskim - 172 tys. 156.



W woj. śląskim wykonano 272 tys. 752 testy, w woj. świętokrzyskim - 57 tys. 730, warmińsko-mazurskim 61 tys. 775, wielkopolskim - 231 tys. 272, a w zachodniopomorskim - 93 tys. 402.

Ponad 57 tysięcy przypadków koronawirusa

We wtorek ministerstwo zdrowia poinformowało, że na COVID-19 zmarło kolejnych 11 osób, potwierdzono też 597 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. małopolskim i śląskim. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 57 876, a zgonów do 1896.