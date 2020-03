W tej chwili skala zachorowań nie jest tak duża, żebyśmy rekomendowali noszenie masek przez zwykłych obywateli - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zdj. ilustracyjne / Valdemar Doveiko / PAP

Minister Szumowski, zapytany na konferencji prasowej, czy zwykli obywatele powinni nosić maski, że "w tej chwili skala zachorowań nie jest tak duża, żebyśmy rekomendowali noszenie masek przez zwykłych obywateli".

W momencie gdy transmisja pozioma zacznie być coraz częstsza, wtedy zasadne będzie chronienie innych przed sobą, gdybyśmy my byli przypadkiem zarażeni - dodał.

W rozmowie z RMF FM prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Robert Rusak mówił, że akcesoriów medycznych może brakować jeszcze długo, gdyż większość producentów sprzętu znajduje się w Chinach.

Rusak apelował do Polaków, by nie gromadzili zapasów maseczek czy rękawiczek. Zostawmy personelowi medycznemu możliwość bycia zaopatrzonym w te materiały. To jest bardzo ważne - mówił.

Ilu lekarzy jest zakażonych?

Zapytany, czy resort zdrowia prowadzi statystyki dotyczące liczby zakażonych lekarzy, szef MZ podkreślił, że "rodzaj zawodu nie jest raportowany przy zgłaszaniu zakażenia". Wskazał jednocześnie, że "oczywiście, dostajemy informacje od wojewodów, że np. duża część personelu może być poddana kwarantannie, bądź ma ryzyko zakażenia, natomiast w drugą stronę nie ma takich statystyk, ile wśród zakażonych jest personelu medycznego".

Szumowski odpowiedział również na pytanie, czy w razie konieczności wykonania testu na koronawirusa możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania przez lekarzy na pobranie badań i otrzymanie wyniku. Zdaniem ministra, "jeżeli istnieje ryzyko, to ten wymaz powinien być zrobiony natychmiast, natomiast nie każdy pracownik zdrowia powinien robić sobie wymaz".

Najważniejsze jest, żeby osoby, które się naraziły, mają podejrzenia, co do swojego zdrowia, żeby zrobiły ten wymaz - podkreślił. Zauważył również że nie trzeba robić testów, jeżeli nie ma się objawów ani nie miało się bliskiego kontaktu z zakażonym.

Bliskiego kontaktu, bo gdyby przyjąć kontakt w postaci pewnej odległości, to cały personel szpitali zakaźnych byłby traktowany jako ryzykowny, a oczywiście tak nie jest - wskazał Szumowski.

Natomiast - dodał - "jeżeli się miało blisko kontakt bez środków ochronnych, to po odpowiedniej liczbie dni, żeby ten test mógł dać wynik pozytywny lub negatywny, powinno się go wykonać".