Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Włodarze polskich miast, ale i gmin coraz liczniej otwarcie wyrażają swój sprzeciw wobec organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w obecnej sytuacji epidemiologicznej. W RMF FM i na RMF24.pl zbieramy i prezentujemy argumenty samorządowców z całego kraju.

22 marca w kilku gminach odbyły się wybory uzupełniające / Darek Delmanowicz / PAP

Trójmiasto jednym głosem

Uczciwość każe mi dziś twardo powiedzieć: z powodów etycznych nie wolno, a z powodów technicznych nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja. Nie można narażać życia wyborców, ani członków komisji wyborczych i urzędników. W Gdyni to ponad 1150 osób! - napisał na Twiterze prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Samorządowcy alarmują, że zagrożone jest przeprowadzenie wyborów w majowym terminie - szykować trzeba je już dziś, a nie ma do tego bezpiecznych warunków.

To nie jest tylko problem 10 maja. To jest problem parę tygodni wcześniej. Jest to także sprawa urządzenia i odebrania lokali wyborczych. Pamiętajmy, że większość tych lokali jest w szkołach, przedszkolach, ale są także takie w domach seniora, która są w tej chwili zamknięte - podkreśla prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który swoje techniczne obawy przekazał przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz namawia do tego innych samorządowców. Robienie czegoś po to tylko, żeby jakiś człowiek wygrał wybory, jest totalną bzdurą. Dlatego namawiam innych samorządowców - wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, marszałków, radnych - o to, żeby apelowali, by zawiesić ten chocholi taniec - dodaje Jacek Karnowski.

Wątpliwości dotyczące organizacji wyborów 10 maja wyraziła także prezydent Gdańska. Dzisiaj potrzebujemy do naszego życia społecznego, do naszej wspólnoty przyłożyć inną wartość, którą jest życie i zdrowie. Wysyłanie ludzi i zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach jest po prostu sprowadzeniem na Polki i Polaków, gdańszczanki i gdańszczan, dużego ryzyka - mówi Aleksandra Dulkiewicz. Przyznaje też, że dużym wyzwaniem będzie przygotowanie lokali wyborczych - m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej, kwestia dezynfekcji, bezpiecznego oddzielenia wyborców i członków obwodowych komisji wyborczych.

Zachodniopomorskie gminy odmawiają organizacji wyborów prezydenckich

Na Pomorzu Zachodnim przeciw organizacji wyborów głośno protestują między innymi władze gminy Ińsko w powiecie stargardzkim czy podszczecińskiego Kołbaskowa - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Wójtowie wysłali oficjalne stanowiska w tej sprawie. Zgodnie twierdzą, że termin 10 maja jest nierealny. Zrealizowanie czynności wynikających z kalendarza wyborczego wiązałoby się z narażeniem osób uczestniczących w tym procesie na zarażenie koronawirusem powodującym COVID-19 - pisze wójt Kołbaskowa. Nie będziemy narażać naszych mieszkańców na niebezpieczeństwo zarażenia - dodaje z kolei wójt Ińska.





W Śląskiem do apelu dołączają kolejni samorządowcy

Podjąłem decyzję, iż nie podpiszę stosownych dokumentów w sprawie wyborów - nie zamierzam narażać zdrowia i życia tysięcy ludzi - oświadczył prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. W oświadczeniu opublikowanym w portalu społecznościowym prezydent 55-tysięcznego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim przypomniał, że za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dużej mierze odpowiedzialne są samorządy. Ocenił, że w obecnej sytuacji "absolutnie nie da się tego zrobić w sposób bezpieczny". Mam nadzieję, że inni samorządowcy postąpią podobnie, co być może skłoni rządzących do zastanowienia się nad realnym terminem wyborów - napisał Komoniewski, według którego zorganizowanie wyborów prezydenckich 10 maja jest "kompletnie niewykonalne".

O zmianę terminu wyborów prezydenckich z powodu epidemii koronawirusa zaapelował w liście otwartym także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Pełniąc funkcję prezydenta dużego miasta, który przez ostatnie tygodnie, podobnie jak wielu z nas, wszelkie swoje działania powierzył przeciwdziałaniu epidemii COVID-19, nie jestem w stanie znaleźć słów wyrażających złość i gniew, kiedy słyszę o organizacji wyborów w dniu 10 maja. Szczerze mówiąc - powinienem w tym miejscu siarczyście przeklinać - napisał prezydent 200-tysięcznego Sosnowca.

Z apelem o przesunięcie wyborów prezydenckich wystąpiła do marszałek Sejmu Elżbiety Witek także prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Argumentowała, że nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów 10 maja w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu.

Trzaskowski: Nie da się w sposób bezpieczny przeprowadzić wyborów

Bezpieczeństwo musi być najważniejsze. Nie da się w sposób bezpieczny przeprowadzić wyborów już 10.05. Dlatego jedynym uczciwym rozwiązaniem dla demokracji jest podjęcie decyzji przez rząd już teraz i zawieszenie kampanii wyborczej - pisze na Twitterze prezydent Warszawy.

W wywiadzie dla programu "#RZECZoPOLITYCE" Rafał Trzaskowski przekonywał z kolei: "Uważam, podobnie jak absolutnie większość włodarzy miast w Polsce, że zrobienie wyborów 10 maja jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo". Zadaję rządowi pytania, w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić te wybory, jak zorganizować komisje wyborcze, jak fizycznie to zorganizować. Wysłaliśmy takie pismo. Moim zdaniem pod względem czysto organizacyjnym, nie mówiąc już o konstytucji, tych wyborów zorganizować się nie da - dodawał Trzaskowski.

Jacek Sutryk: Nie mogę narażać zdrowia i życia wrocławian

Ja mówię konsekwentnie od kilku dni, że dziś nie możemy narażać zdrowia i życia Polaków. Nie mogę narażać zdrowia i życia wrocławian przystępując do organizacji tych wyborów - przekonuje na łamach "Rzeczpospolitej" prezydent stolicy Dolnego Śląska Jacek Sutryk. Wybory to musi być święto demokracji, a nie konieczność. Kto weźmie odpowiedzialność, jeśli coś się wydarzy? Nie wyobrażam sobie też głosowania w obwodach zamkniętych, domach pomocy społecznej i szpitalach. To nie są argumenty polityczne, tylko dotyczące zdrowia i życia ludzi - podkreśla.

Prezydent Ciechanowa: priorytetem jest zdrowie i życie Mieszkańców

Organizacji wyborów wprost odmówił prezydent Ciechanowa na Mazowszu Krzysztof Kosiński. Poinformowałem Państwową Komisję Wyborczą, że jako prezydent miasta nie przeprowadzę na terenie Ciechanowa procedury wyborów powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na 10 maja br. - pisze Kosiński na swoim koncie w portalu społecznościowym. Strona techniczno-organizacyjna wyborów stanowi zadanie zlecane przez rząd samorządom. Mam świadomość, iż taka decyzja może spowodować próbę usunięcia mnie z funkcji prezydenta Ciechanowa oraz zastąpienia wyznaczonym przez rząd komisarzem. Dla mnie jednak priorytetem jest zdrowie i życie Mieszkańców - wyjaśnia prezydent Ciechanowa.

Unia Metropolii Polskich pyta, jak przeprowadzić wybory 10 maja

Swoje pytania do Głównego Inspektora Sanitarnego ws. organizacji wyborów prezydenckich skierowała Unia Metropolii Polskich. "Zwracamy się z prośbą o szczegółowe instrukcje bezpiecznego postępowania w procesie przygotowawczym oraz wyborczym" - czytamy w piśmie do GIS. Całe pismo przeczytasz >>>TUTAJ<<< .

Prezes UMP Tadeusz Truskolaski podkreśla, że zalecenie te powinny dotyczyć: "przeprowadzania szkoleń i obligatoryjnych pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, podczas których wybierani są przewodniczący i ich zastępcy oraz ustalany plan pracy komisji (w największych miastach problem dotyczy 3 - 5 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych, które liczą nawet do 13 osób), zachowania bezpieczeństwa współpracy i komunikacji członków komisji oraz osób je obsługujących (...), wyposażenia i dezynfekcji stanowisk do wydawania kart do głosownia, zastosowania długopisów jednorazowego lub wielorazowego użytku, wyposażenia w płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne z zaznaczeniem, czy dotyczy to członków komisji, czy również wyborców, operatorów informatycznych, pracowników urzędów obsługujących komisje".

Blisko 80 procent Polaków za przesunięciem wyborów prezydenckich o rok

Zdecydowana większość Polaków - aż 77,4 procent - uważa, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie trzeba odłożyć o rok - donosi "Rzeczpospolita", cytując wyniki sondażu IBRiS. Co istotne, przesunięcie wyborów z powodu epidemii koronawirusa popierają w zbliżonym stopniu wyborcy prezydenta Andrzeja Dudy i zwolennicy kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Jak donosi "Rzeczpospolita", pomysł przesunięcia wyborów - i tym samym wydłużenia kadencji Andrzeja Dudy - o rok "zdecydowanie dobrze" ocenia 43,1 procent ankietowanych, a "raczej dobrze" 34,3 procent. Negatywnie ocenia go tylko 13,8 procent respondentów. 8,7 procent nie ma zaś w tej sprawie zdania.