"COVID-19 nie jest jedyną chorobą, na którą będą chorować i od której będą umierać ludzie. Dlatego jak najszybciej musimy odmrozić system ochrony zdrowia i wznowić opiekę oraz zabiegi w innych dziedzinach medycyny. W innym przypadku czekają nas dramaty wcale niezwiązane z koronawirusem. Taki swoisty plan ponownego otwarcia służby zdrowia powstaje" – stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. "W ostatnim czasie pojawiło się wiele prognoz rozwoju epidemii, zarówno w Europie, na świecie, jak i w Polsce. Wśród tych prognoz dotyczących Polski, a tworzonych choćby przez instytucje zagraniczne wiele musiało już zostać zaktualizowanych. Mogę dziś powiedzieć z cała pewnością, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań i to, że skalę zachorowań udało nam się wypłaszczyć" - dodał.

Na ok. 10,5 tys. łóżek w szpitalach zakaźnych mamy obecnie w granicach 2,3 tys. pacjentów z COVID-em 19, w tym ok. 140 osób podłączonych do respiratorów, których łącznie w szpitalach zakaźnych mamy 1,4 tys. - przyznał Łukasz Szumowski w rozmowie z PAP. Jak więc widać, system ma obecnie jeszcze bardzo duży bufor, ale to nie znaczy, że my w tle nie prowadzimy działań, które umożliwią przyjęcie jeszcze większej liczby pacjentów niż te 10,5 tys. - zapewnił. Mimo więc że nadal nie obserwujemy dużej skali wzrostów zachorowań, to musimy być gotowi nawet na najczarniejszy scenariusz - ostrzegł.

"Testów nam nie brakuje"





- zauważył szef resortu zdrowia.- tłumaczył.

Szumowski - znany z zamiłowania do boksu - odpowiedział też na pytanie, kiedy jego zdaniem odbędzie się ostatnia runda pojedynku z koronawirusem i jak będzie wyglądać. To jest zdecydowanie walka na długim dystansie. Zdecydowanie mówimy o 12 rundach - ocenił. Szczepionka to kwestia kilkunastu miesięcy. Dopiero zaś, jak będziemy mieli szczepionkę, gdy dotrze ona do Polski i zaczniemy proces szczepienia, będziemy mogli mówić, że kończymy walkę - powiedział.



//Łukasz Gągulski /PAP

"Najważniejsze nadal pozostaje ograniczenie naszych kontaktów"

Szef resortu zdrowia kolejny raz przypomniał, że zdejmowanie nałożonych przez rząd obostrzeń musi odbywać się stopniowo.opisywał Szumowski.- dodał.- podkreślił.

Strategia jest niezmienna. Musimy zachowywać dystans społeczny. Każda osoba podejrzana o kontakt z zakażonym idzie na kwarantannę i musi mieć wykonany test. Chorzy trafiają jak najszybciej do szpitala lub - jeżeli nie ma takiego wskazania - do izolatorium lub na izolacje domową. Najważniejsze nadal pozostaje ograniczenie naszych kontaktów - tłumaczył Szumowski. Im mniej kontaktów, tym mniej możliwości wzajemnego zakażania - przypomniał. Co do drugiej fali zachorowań, to musimy być przygotowani, że ona nadejdzie i że stanie się to jesienią - ostrzegł.

Co z wyborami prezydenckimi?

Szumowski odniósł się też do sporu wokół wyborów prezydenckich. Moja rekomendacja dotycząca wyborów prezydenckich jest dość jasna. Rekomenduję wybory tradycyjne za dwa lata. A jeżeli nie będzie zgody formacji politycznych przeprowadzić wybory w tej bezpiecznej formie, to jedyną możliwą formą wyborów w czasach epidemii są wybory korespondencyjne - oświadczył. Część sceny politycznej pokłada odpowiedzialność za wybory jedynie na moje barki, ale proponowałbym, żeby każdy brał swoją odpowiedzialność na swoje barki - zauważył. Jeśli chcemy wybrać bezpieczeństwo, to trzeba po prostu osiągnąć konsens w parlamencie - podsumował szef resortu zdrowia.