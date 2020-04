"Moim zdaniem, najgorsze jeszcze przed nami. Pomimo starań samorządów i społeczników dojdzie do zakażeń w kolejnych Domach Opieki Społecznej i Zakładach Opieki Leczniczej, a co za tym idzie, do fali zgonów" - stwierdził w rozmowie z Onetem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - prezes Fundacji im. Brata Alberta. "Wszystko wskazuje na to, że odcięcie DPS-ów od normalnego życia może trwać miesiące. Powiaty nie dadzą sobie z tym rady. To nie tylko kwestia dodatkowego dofinasowania, ale i decyzji, kiedy i na jakich zasadach będą zmiany w zakresie powrotu do normalności" - zauważył.

