Ślady materiału genetyczego koronawirusa stwierdzono w ściekach w Mediolanie i Rzymie - poinformował włoski Instytut Zdrowia. Zapewniono, że nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi. Podobnego odkrycia dokonano wcześniej w Paryżu.

Badacze wyjaśnili, że przebadali po osiem próbek wody ściekowej pobranych w lutym i na przełomie marca oraz kwietnia w obu metropoliach.

W przypadku Wiecznego Miasta wszystkie próbki były pozytywne.



Naukowcy zaznaczyli, że rozszerzają swoje badania wody ściekowej na inne regiony kraju. Odkrycie to nie niesie ze sobą żadnego ryzyka - zapewnił dyrektor wydziału jakości wody w Instytucie Zdrowia Luca Lucentini.



Zaznaczył następnie, że rezultat ten dowodzi tego, że można wykorzystywać badania wody ściekowej w miastach jako narzędzie wczesnego wykrywania infekcji u ludności. Lucentini poinformował, że w drugiej fazie walki z epidemią koronawirusa takie badania mogą być prowadzone po to, by w sposób pośredni monitorować krążenie tego patogenu i wcześniej wychwycić jego ewentualne ponowne pojawienie się.W ten sposób można ustalić i ograniczyć szybciej ogniska zakażeń - dodał ekspert.



Jego słowa potwierdził szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. Wynik tych prac może być pomocny w kontroli epidemii - oświadczył.