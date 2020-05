​Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie wznawia przyjmowanie pacjentów na planowe zabiegi operacyjne. Były one wstrzymane od 13 marca, więc kolejka rosła. Placówka przygotowała specjalne procedury, by przyjmowanie chorych było dla nich i dla personelu bezpieczne.

Zdjęcie ilustracyjne / MARKO DJOKOVIC / PAP/EPA

W budynku dawnego szpitala hutniczego na Kucelinie przygotowano 13 jednoosobowych sal. Do nich pojedynczo trafili już pierwsi pacjenci, którzy mają zaplanowane zabiegi. Pobrano od nich wymazy do testów na koronawirusa. Wyniki powinny być znane w ciągu 12 godzin. Jeśli będą ujemne, pacjenci zostaną przewiezieni do szpitala na Parkitce. Tam osobnymi wejściami i windami dostaną się na oddziały, na których mają mieć wykonane operacje.

Jak powiedział w rozmowie w reporterką RMF FM dyrektor częstochowskiego szpitala Zbigniew Bajkowski, wszystko odbywa się z zachowaniem maksymalnego możliwego rygoru sanitarnego. Dyrektor podkreśla, że w placówce dotąd nie doszło do wewnątrzszpitalnego zakażenia koronawirusem.

Według Zbigniewa Bajkowskiego wznowienie planowych zabiegów jest bardzo ważne, by nie dopuścić do pogorszenia się stanu zdrowia osób, które na operacje czekają. Pierwsze po blisko dwumiesięcznej przerwie planowe zbiegi powinny odbyć się jutro.