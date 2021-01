Sytuacja wielu branż jest trudna, podbramkowa. Trzeba pomagać, szukać odpowiednich rozwiązań, które w tej trudnej sytuacji dadzą możliwość przetrwania jak największej grupie przedsiębiorstw - powiedział w niedzielę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Błażej Spychalski / Leszek Szymański / PAP

Pytany w Polsat News o pojawiające się coraz częściej protesty przedsiębiorców przeciw rządowym obostrzeniom związanym z koronawirusem Błażej Spychalski powiedział: Oczywiście sytuacja jest trudna, sytuacja jest skomplikowana - wszyscy o tym wiemy.

Nigdy w historii nowożytnej nie było takiej sytuacji, żeby państwa musiały się mierzyć z taką sytuacją pandemiczną, że trzeba zamykać gospodarkę - z sytuacją, gdzie przede wszystkim trzeba skupić się na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego - mówił rzecznik prezydenta.

Zaznaczył, że "częściowo zamknięta gospodarka powoduje, że są problemy w różnego rodzaju firmach". Państwo jest od tego, rząd jest od tego, żeby reagować na te kwestie. Tylko podchodźmy do wszystkiego z rozsądkiem i racjonalnością. Tam, gdzie są jakieś błędy czy niedopatrzenia, powinniśmy to naprawiać - i to nie ulega wątpliwości - przekonywał Spychalski.

Rzecznik prezydenta zwrócił uwagę, że "funkcjonujemy w warunkach ograniczonych możliwości". Przecież to nie jest tak, że państwo może w nieskończoność finansować postój przedsiębiorstw. Musimy czynić wszystko, żeby jak najszybciej te przedsiębiorstwa mogły zacząć funkcjonować na nowo. I teraz dochodzimy do tego, co się niedawno rozpoczęło - Narodowy Program Szczepień - bo nikt nie ma wątpliwości, że tylko poprzez szczepienia możemy ostatecznie pokonać koronawirusa - argumentował.

Jego zdaniem "powinniśmy czynić wszystko, żeby ten Narodowy Program Szczepień się powiódł, by jak najszybciej wyszczepić jak największą grupę ludzi i żebyśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania".

Dziś sytuacja wielu branż jest trudna, powiedziałbym - podbramkowa - ocenił rzecznik prezydenta i zaapelował, by tym branżom pomagać.

Z doświadczenia ostatnich dni mogę powiedzieć, że niedawno do pana prezydenta zgłosiła się branża przewozów autokarowych. Branża, która jest bardzo dużą branżą - to jest potentat na rynku europejskim. Polacy właściwie rynek europejski w jednej czwartej opanowali. I ta branża była w bardzo trudnej sytuacji w związku z umowami leasingowymi, które mają zaciągnięte - mówił Spychalski. Dodał, że ta branża "nie chciała, żeby państwo finansowało im leasing, żeby to spłaciła".

Ta branża mówiła tak: drodzy państwo, dajcie nam instrument, żebyśmy mogli np. poprzez pożyczki ten leasing sobie spłacać - powiedział. I wypracowaliśmy konkretne rozwiązanie ze stroną rządową, z Agencją Rozwoju Przemysłu - i taki instrument dla tej branży został stworzony, dzięki któremu ta branża może dalej funkcjonować, może przetrwać - podkreślił rzecznik prezydenta.

Trzeba pomagać, trzeba szukać odpowiednich rozwiązań, trzeba szukać takich instrumentów, które w tej trudnej sytuacji dadzą możliwość przetrwania jak największej grupie przedsiębiorstw - przekonywał Błażej Spychalski.