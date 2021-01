Wielu właścicieli polskich firm zapowiedziało, że ponownie rozpoczną swoją działalność mimo obowiązujących koronawirusowych restrykcji. Rząd ma jednak, jak zapowiedział na konferencji prasowej wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, nową strategię zniechęcania przedsiębiorców do łamania obostrzeń. "Najdotkliwszą karą dla firm łamiących przepisy będzie wyłączenie z Tarczy Branżowej i Finansowej" - zapowiedział Gowin.

Sytuacja polskich przedsiębiorców w dobie pandemii jest coraz gorsza. Do tego obecne restrykcje covidowe, które początkowo miały obowiązywać do 17 stycznia, zostały przedłużone do 31 stycznia. Wielu właścicieli firm m.in. część restauratorów w Legionowie pod Warszawą, zapowiedziało, że otworzy swoje biznesy dla klientów, mimo obowiązujących obostrzeń koronawirusowych.

Do tych deklaracji ustosunkował się dziś na konferencji prasowej wiceminister Jarosław Gowin. Polityk zapowiedział dotkliwą karę dla przedsiębiorców, którzy będą łamali przepisy - wyłączenie z Tarczy Branżowej i Tarczy Finansowej. Taka możliwość jest już zapisana w obowiązującym prawie, zatem kary wobec właścicieli firm łamiących obostrzenia mogą być wymierzane od razu.

Do kwestii "buntu" przedsiębiorców odniosła się też wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Przedsiębiorcy, który mimo obostrzeń zdecydują się na otwarcie swojej działalności gospodarczej od przyszłego tygodnia, będą wyłączeni z pomocy, z instrumentów finansowych wsparcia - zarówno z Tarczy Branżowej, jak i Finansowej PRF 2.0 - podkreśliła.



Będzie więcej kontroli

Przedsiębiorców czekają również częstsze kontrole. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał służbom rekomendacje w sprawie organizacji masowych akcji kontrolowania i karania firm, które wbrew koronawirusowym zakazom wznowią działalności.



Policjanci razem z inspektorami sanepidu będą sprawdzać w internecie, kto chwali się wznowieniem działalności wbrew zakazowi. Potem taki przedsiębiorca zostanie odwiedzony przez stosowne służby.



Dodatkowo patrole policji mają same wyszukiwać takie miejsca. Te zmasowane kontrole ruszą już od poniedziałku.



Dowiedz się więcej: Będą masowe kontrole i kary dla firm, które wbrew zakazom wznowią działalność

Pomoc dla branż przedłużona

Wiceminister Olga Semeniuk oświadczyła, że decyzją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz rządu, pomoc dla branż, które są w stałym zamknięciu, tzw. lockdownie, zostanie przedłużona o grudzień i styczeń.

Takie rozporządzenie przygotowane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet kolejnych tygodni lockdownu. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż - wskazała wiceszefowa MRPiT.



Semeniuk przypomniała, że te branże to przede wszystkim:

gastronomia,

turystyka,

branża eventowa,

rozrywkowa,

baseny aquaparki,

centra rozrywki.

To te wszystkie biznesy, z którymi w sposób stały od marca ubiegłego roku spotykamy się - oświadczyła Semeniuk. Dodała, że od 19 października tych spotkań odbyło się ponad 30.

Dodatkowo, dzięki możliwości przygotowania prezesa RM w ramach tarczy branżowej postanowiliśmy rozszerzyć kody PKD o jeden kod wiodący 55.20 związany z turystyką - powiedziała.



Na czym polega wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR?

Od północy z czwartku na piątek mikro, małe i średnie firmy z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19, mogą składać przez internet wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 PFR. W programie uczestniczy 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych. Wnioski mają być - podobnie jak wiosną - rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.



Przygotowana przez rząd i Polski Fundusz Rozwoju w obliczu drugiej fali pandemii Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100 proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19.



Dotyczy to firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.



Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Według szacunków PFR z Tarczy Finansowej 2.0 może skorzystać ok. 40-70 tys. firm. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.