Dzisiaj ministerstwo zdrowia poinformowało o 399 nowych, stwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 9 zgonach. W rozmowie z reporterem RMF FM rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekonuje, że epidemia w większości kraju jest „marginalna”.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Rzecznik zwraca uwagę, że w dzisiejszym raporcie dotyczącym koronawirusa, prawie połowa wszystkich stwierdzonych przypadków, to pozytywne wyniki badań ze Śląska. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj blisko połowa przypadków to jest Śląsk i cztery ogniska śląskie i zwrócimy uwagę na pozostałe regiony kraju, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to nadal możemy mówić, że w dużej części kraju ta epidemia jest marginalna - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Ja nie mówię, że w całym kraju epidemia jest marginalna. W całym kraju epidemia ustabilizowała się na dość niskim, w porównaniu do innych państw, poziomie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez większą część tygodnia mamy liczbę zakażeń w okolicach 300 na dobę, to porównajmy się do innych państw europejskich. Średnia tygodniowa rośnie w momencie, kiedy pojawiają się ogniska - powiedział Andrusiewicz.

Zmniejszenie dystansu na ulicach

Zwrócił też uwagę, że w Polsce nowe zakażenia stwierdza się głównie w konkretnych miejscach gdzie wirus się roznosi, czyli w ogniskach. W Polsce w przeciwieństwie do innych państw, nie mamy zakażeń na ulicach, nie mamy transmisji poziomej na ulicach. Mamy transmisje w ogniskach, stąd delikatne poluzowanie w zakresie dystansu społecznego na ulicach jest możliwe - zaznaczył.

Powtórzył też apel o noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach. Nikt nikogo nie zwolnił z obowiązku noszenia maseczki. Maseczki były, są i będą, bo ten dystans na dworze, jednak staramy się stosować. Oczywiście dochodzi do pewnych problematycznych sytuacji w kurortach nadmorskich, gdzie rzeczywiście ludzie nie zachowują tego dystansu, ale co do zasady, na dzisiaj większy problem jest w sklepach niż na ulicach - zwrócił uwagę.

Prawie 400 nowych zakażeń

Na COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób, potwierdzono 399 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 140 z woj. śląskiego - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 40 tys. 782, a zgonów do 1 636.



Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem wykryto u osób z województw: śląskiego (140), małopolskiego (62), mazowieckiego (59), świętokrzyskiego (29), łódzkiego (27), wielkopolskiego (23), pomorskiego (15), lubuskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), podkarpackiego (8), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (2) i podlaskiego (2).



Resort przekazał też informacje o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 49 do 89 lat. Zgony stwierdzono w Tychach, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Warszawie, Siedlcach i Radomiu.



Wszyscy zmarli - jak podaje MZ - mieli choroby współistniejące.



Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 40 tys. 782. Zmarło 1 636 osób.