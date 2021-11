W Warmińsko-Mazurskiem zajętych jest blisko 80 procent łóżek covidowych. Wolny jest tylko co drugi respirator. Według służb sanitarnych to czas, aby każdy sam nałożył na siebie pewne restrykcje i np. unikał imprez masowych.

Minionej doby w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano blisko tysiąc zakażeń koronawirusem (971). Jak mówią eksperci, na pewno nie jest to jeszcze szczyt czwartej fali pandemii i w przyszłym tygodniu liczby mogą być wyższe.

Cytat Nas obecnie martwi rosnąca liczba zgonów. Tydzień temu mieliśmy 46 zgony, teraz ta wartość sięgnęła 79, więc jest to znaczący wzrost świadczący o tym, że dużo jest pacjentów w ciężkim stanie. mówi Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.

Jeżeli chodzi o zajętość tak zwanych łóżek covidowych, to zajętych jest 569 łóżek tlenowych, co daje 78 procent całej bazy. Jeżeli chodzi o łóżka respiratorowe, to korzysta z nich obecnie 51 pacjentów, więc wolny jest co drugi respirator.

Polski rząd na razie nie zdecydował się na nałożenie obostrzeń, które miałyby wyhamować czwartą falę koronawirusa. Służby sanitarne podkreślają jednak, że to czas, żebyśmy sami kontrolowali swoje zachowanie i postępowali racjonalnie w odniesieniu do pandemii. Cały czas pamiętajmy o noszeniu maseczek i odstępie. Widzę, że coś w tym kierunku faktycznie się ruszyło i coraz więcej osób wróciło do zakrywania ust i nosa. Dziwią mnie natomiast informacje, które dostaje od różnych znajomych, którzy chwalą się, że będą uczestniczyli w jakiś eventach. Teraz powinniśmy unikać tłumów - mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.

