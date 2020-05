Od poniedziałku 18 maja znów mogą działać bary, kawiarnie i restauracje. To trzeci etap luzowania obostrzeń przez rząd. Na razie nie zdecydowano się na złagodzenie restrykcji ws. organizacji wesel.

Kelnerzy będą musieli nosić maseczki / RONALD WITTEK / PAP/EPA

W lokalach gastronomicznych będą mogły działać nie tylko ogródki. Klienci będą mogli też przebywać w środku. Zgodnie z wytycznymi w lokalu będzie obowiązywał limit 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Po każdym kliencie konieczna będzie dezynfekcja stolika. Między stolikami będą musiały być 2 metry odległości. Obsługa lokalu oraz kucharze będą musieli nosić maseczki i rękawiczki ochronne.

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zachęcał, aby lokale otwierały ogródki. Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej - tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne - podkreślał.

Strefy gastronomiczne zostaną otwarte również w galeriach i centrach handlowych.





Szczegółowe wytyczne dla gastronomii

Zgodnie z wytycznymi zachowanie odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego powinna wynosić 1,5 m. W lokalach będzie można korzystać tylko z jednorazowych sztućców.

Według zaleceń resortu, właściciel restauracji powinien stworzyć takie warunki pracy, że będą one gwarantowały zachowanie bezpiecznych odległości między pracownikami. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać do komunikacji telefony komórkowe i internet.



Osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji powinny się znajdować w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/ kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.



Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze oraz kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po zakończeniu obsługi gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.





Co z weselami i spotkaniami integracyjnymi?

Podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, minister zdrowia Łukasz Szumowski został zapytany o możliwość organizacji uroczystości rodzinnych np. wesel.



Pozwólmy ruszyć sektorowi gastronomicznemu zanim będziemy mówić, że będzie można zrobić duże imprezy jakimi są wesela, duże spotkania integracyjne czy inne wydarzenia w lokalach, które z natury swojej nie są możliwe w tym reżimie dystansowania się - powiedział minister zdrowia.



Szumowski zaapelował, aby dać sobie trochę czasu. Zobaczmy jak to funkcjonuje, jak wygląda sytuacja jak ruszy sektor gastronomiczny - wtedy będziemy analizowali i komunikowali te większe wydarzenia, większe imprezy, jakimi są wesela - powiedział.